Instagram cria ferramenta para combater a ansiedade que não inclui sair da rede social

Considerada uma das redes sociais mais perigosas para a saúde mental, a aplicação oferece apoio aos utilizadores para ultrapassar momentos de angústia. Fechar a conta está fora das propostas.

A nova ferramenta do Instagram não está propriamente visível na aplicação que em todo o mundo soma milhares de utilizadores. Para aceder à plataforma criada para ajudar a controlar os momentos mais angustiantes, a rede social precisar ser alertada. Assim, se os tremores atacarem e se o #hashtag #ansiedade for pesquisado através da lupa, a rede social responde de imediato com um "Podemos ajudar?", dando três opções: falar com um amigo, falar com um profissional voluntário ou ler conselhos que foram úteis para outras pessoas.

Abandonar a rede social que destronou o Facebook entre os mais jovens, não está sequer nas opções. Cada utilizador é livre de continuar ou encerrar a conta, apesar de, em caso de ansiedade, o Instagram não lembrar sequer a ideia.

Risco para a saúde mental

Esta ferramenta foi criada precisamente na mesma altura em que o Reino Unido está a equacionar obrigar os utilizadores a identificar imagens alteradas e ou editadas.

O assunto chegou ao parlamento este mês com o objetivo claro de travar os padrões de beleza pouco realistas. O projeto de lei que ouviu diversos especialistas em imagem corporal e saúde mental, tem na sua base o relatório #StatusOfMind - EstadoDaMente - publicado em 2019 pela Real Sociedade de Saúde do Reino Unido, sobre os efeitos do uso das redes sociais entre os jovens, onde o Instagram surge como a plataforma que mais tem impacto negativo sobre a saúde mental.

De resto, os defensores da identificação obrigatória nas fotografias transformadas explicam que os padrões de beleza fictícios podem inclusivamente provocar transtornos alimentares como anorexia nervosa ou bulimia.

Preocupação mundial

Tanto a vizinha França como o estado de Israel já têm legislação que obriga que todas as fotografias modificadas devem ter uma advertência.

Em julho, a Confederação de Saúde Mental de Espanha e o Instagram se aliaram-se para elaborar as primeiras orientações para manter o bem-estar emocional e a saúde mental da população. Embora a iniciativa tenha nascido em resposta à crise da covid-19, as diretrizes também oferecem recomendações gerais sobre saúde mental.

