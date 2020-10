Inspeção a faróis e pneus arranca na segunda-feira

A inspeção anual aos faróis e pneus arranca na próxima segunda-feira, dia 12, e prolonga-se até 13 de novembro.

Henrique DE BURGO A inspeção anual aos faróis e pneus arranca na próxima segunda-feira, dia 12, e prolonga-se até 13 de novembro.

A inspeção pode ser feita no Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL), nos centros de inspeção automóvel em Sandweiler, Esch-sur-Alzette e Wilwerwiltz, e em várias oficinas do Grão-Ducado. No final, caso o carro não apresente problemas, é emitido um certificado de conformidade. Em caso de neve, gelo ou outras condições invernais, as autoridades relembram que quem não circular com pneus de inverno, do mesmo tipo, e em condições de segurança arrisca-se a uma multa de 74 euros.

Os pneus marcados com "M.S.", "M + S" ou "M&S" e / ou os que apresentem um símbolo alpino (montanha e floco de neve) são considerados pneus de inverno. A profundidade mínima dos pneus, por lei, é de 1,6 mm, mas a Segurança Rodoviária recomenda, entretanto, um perfil maior que 4 mm para pneus de inverno ou para pneus de todas as estações. Mas, além do perfil, a pressão e a idade do pneu são fatores importantes para a segurança.

Trânsito

Faróis e limpa-vidros também contam

Nos casos de faróis que não estão em conformidade, a polícia grã-ducal pode fazer uma advertência verbal e dar três dias ao infrator para regularizar a situação.

Da mesma forma, os automobilistas devem também garantir a boa limpeza dos vidros com limpa vidros em condições e líquido anticongelante de inverno. A partir de 1 de novembro a polícia vai estar nas estradas a multar os condutores que não respeitem estas regras.



