Insetos: pequena história de um desastre global

Todos os dias, 30 espécies de invertebrados desaparecem do planeta. Os cientistas dizem que está em marcha uma catástrofe global. Reportagem na Alemanha e em Espanha, no Luxemburgo e em Portugal. Para perceber como o declínio dos insetos está a mudar a vida de cada um de nós.

Todos os dias, 30 espécies de invertebrados desaparecem do planeta. Os cientistas dizem que está em marcha uma catástrofe global. Reportagem na Alemanha e em Espanha, no Luxemburgo e em Portugal. Para perceber como o declínio dos insetos está a mudar a vida de cada um de nós.

RICARDO J. RODRIGUES (TEXTO) E SANNE DERKS (FOTOS)*

* Esta série de reportagens foi feita com o apoio do Earth Investigations Programme do journalismfund.eu.

Agradecimentos especiais: Christian Mertes, Dominique Nauroy, Juan Calleja e Sibila Lind.