Inscrições para cursos de língua portuguesa até 30 de abril

Henrique DE BURGO Há várias opções de cursos de português consoante os níveis de ensino. Saiba quais.

As inscrições para os cursos de ou em língua portuguesa referentes ao ensino integrado, complementar e paralelo, para o próximo ano letivo, estão abertas e decorrem até 30 de abril. A Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo lembra em comunicado que os cursos integrados ocorrem durante o horário escolar e têm como objetivo ajudar os alunos a compreender melhor determinadas disciplinas do ensino luxemburguês através da língua portuguesa.

Atualmente, o ensino integrado é oferecido em seis escolas de ensino fundamental: em Diekirch, Dudelange, Ettelbruck, Grevenmacher, Wasserbillig e na cidade do Luxemburgo. Já os cursos complementares de língua portuguesa são destinados aos alunos dos ciclos 2 a 4 e têm lugar fora do horário escolar, articulando o ensino primário e os programas de português do Instituto Camões. Atualmente este tipo de ensino está disponível em 14 escolas primárias de Differdange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Vianden e da cidade do Luxemburgo.

Existem ainda os cursos paralelos de língua e cultura portuguesas destinados aos alunos do ensino fundamental (a partir do ciclo 2) e do ensino secundário, também fora do horário escolar. Neste cursos, os alunos seguem os programas de português do Instituto Camões e as orientações sobre o ensino do português no estrangeiro. Segundo a 'coordenação do ensino', esta oferta engloba mais de 40 cursos espalhados um pouco por todo o país.

As novas inscrições e renovações de inscrição para os cursos integrados e complementares podem ser feitas através de um formulário online (cursos integrados/cursos complementares) ou através de um impresso distribuído nas escolas, que deverá ser entregue ao professor ou à Coordenação de Ensino do Português.

Para os cursos paralelos, há um formulário de inscrição no site do Instituto Camões ou um impresso que deverá ser preenchido e entregue apenas à Coordenação de Ensino do Português. Os detalhes sobre estes cursos podem ser consultados no site portugaledu.lu.

