As inscrições para os cursos de ou em língua portuguesa referentes ao ensino integrado, complementar e paralelo, para o ano letivo 2021/2022, foram alargadas até 31 de maio.

Sociedade 1

Inscrições para cursos de língua portuguesa alargadas até 31 de maio

Henrique DE BURGO As inscrições para os cursos de ou em língua portuguesa referentes ao ensino integrado, complementar e paralelo, para o ano letivo 2021/2022, foram alargadas até 31 de maio.

O limite das inscrições estava previsto até esta sexta-feira, 30 de abril, mas "devido à crise pandémica", a Coordenação de Ensino Português no Luxemburgo decidiu alargar o prazo por mais um mês.

Os cursos integrados ocorrem durante o horário escolar e têm como objetivo ajudar os alunos a compreender melhor determinadas disciplinas do ensino luxemburguês através da língua portuguesa.

Atualmente, o ensino integrado é oferecido em seis escolas de ensino fundamental: em Diekirch, Dudelange, Ettelbruck, Grevenmacher, Wasserbillig e na cidade do Luxemburgo.

Já os cursos complementares de língua portuguesa são destinados aos alunos dos ciclos 2 a 4 e têm lugar fora do horário escolar, articulando o ensino primário e os programas de português do Instituto Camões. Este tipo de ensino está disponível em 14 escolas primárias de Differdange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Vianden e da cidade do Luxemburgo.

Existem ainda os cursos paralelos de língua e cultura portuguesas destinados aos alunos do ensino fundamental (a partir do ciclo 2) e do ensino secundário, também fora do horário escolar. Neste cursos, os alunos seguem os programas de português do Instituto Camões e as orientações sobre o ensino do português no estrangeiro. Segundo a 'coordenação do ensino', esta oferta engloba mais de 40 cursos espalhados um pouco por todo o país.

As novas inscrições e renovações de inscrição para os cursos integrados e complementares podem ser feitas através de um formulário online ou através de um impresso distribuído nas escolas, que deverá ser entregue ao professor ou à Coordenação de Ensino do Português.

Para os cursos paralelos, há um formulário de inscrição no site do Instituto Camões ou um impresso que deverá ser preenchido e entregue apenas à Coordenação de Ensino do Português. Os detalhes sobre estes cursos podem ser consultados no site.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.