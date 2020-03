Segundo família e amigos, era saudável. Parlamento confirma mais seis doentes na instituição.

Informático de 40 anos é a primeira vítima mortal no Parlamento Europeu

Telma MIGUEL

Um técnico de informática que trabalhava no serviço de teleconferências do Parlamento Europeu (PE), em Bruxelas, morreu no passado domingo de Covid-19. Giancarlo Agostino di Maria foi internado no hospital Saint-Anne no início da semana passada, foi entubado na quarta-feira, dia 18, mas acabaria por não sobreviver. Segundo os amigos, citados pelo site 7sur7, Giancarlo di Maria não tinha problemas de saúde pré-existentes e estava em boa forma física, sendo adepto regular e de longa data de crossfit, uma disciplina de exercício físico intensa.



No Facebook, horas antes da sua morte, uma irmã de Giancarlo alertava que o Covid-19 é mortal, mesmo para pessoas jovens e saudáveis, e que toda a gente deve respeitar o confinamento. Lili perguntava: “O que vos falta neste confinamento? A mim, só me falta uma coisa: poder apertar a mão do meu irmão que luta sozinho desde quarta-feira”.

Giancarlo Agostini di Maria nasceu na Sicília e veio para Bruxelas com a família ainda em criança. Era um contratado externo da Direção-Geral de Inovação e Suporte Técnico (DG ITEC). O Parlamento Europeu confirmou a sua morte. Segundo Delphine Colard, porta-voz do PE, foi acionado o protocolo segundo o qual “todos os contatos dentro do PE são traçados com urgência e contatados o mais depressa possível para permanecerem em auto-isolamento durante 14 dias e a monitorizar o seu estado de saúde.”

Segundo a porta-voz do PE, há atualmente vários casos de funcionários “em auto-isolamento, de acordo com os protocolos, mas não há uma incidência em particular em nenhuma diretoria”. E, de acordo com a última contagem, há seis pessoas com Convid-19 confirmado. O polaco Adam Jarubas anunciou no passado dia 20, na sua conta de Twitter, estar contaminado com o novo coronavírus, sendo o primeiro eurodeputado a ficar doente.

Praticamente fechados desde 15 de março, os edifícios em Bruxelas do Parlamento Europeu têm apenas equipas técnicas reduzidas a trabalhar no seu interior.

Por causa da pandemia de coronavírus, amanhã será a primeira vez na história que os eurodeputados irão votar à distância, por email.

Michel Barnier, de 69 anos, o representante da União Europeia nas negociações do Brexit, anunciou a 19 de março ter Covid-19.

