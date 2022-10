Um em cada quatro casais sofre de infertilidade no país. Mas ainda se fala pouco sobre o problema.

Infertilidade. O tabu que afeta três milhões de pessoas em França

Ana Patrícia CARDOSO Mães mais velhas, espermatozoides piores, confiança cega na ciência. Mas pouca informação. O tema é pouco discutido, mas está bem presenta na sociedade francesa, onde um em cada quatro casais sofre de infertilidade.

Na era das redes sociais, onde prospera o mercado da maternidade, há um assunto pouco abordado e com igual relevância. A infertilidade.

Em França, afeta três milhões de pessoas e é um assunto pouco conhecido, mas afeta mais de três milhões de franceses. "Poucos assuntos têm tantas implicações individuais e coletivas para a sociedade francesa", escreveu o médico francês Samir Hamamah, no preâmbulo de um relatório apresentado ao Governo.

Este relatório, tornado público no início do ano, previa um plano nacional de combate à infertilidade com base na abordagem, pela primeira vez, das causas do problema. "O seu objetivo não era fazer as pessoas sentirem-se culpadas ou preocupadas, mas fornecer informação ao maior número possível de pessoas sobre os fatores de risco ou os limites da procriação medicamente assistida (MAP)," explicou à AFP Hamamah, chefe do departamento de reprodução humana e fertilidade do Hospital Universitário de Montpellier.

"É, para nós, um problema de saúde pública que precisa de ser tornado visível", confirma Virginie Rio, fundadora do coletivo Bamp, que está a organizar a 8ª semana de sensibilização para a infertilidade, a decorrer de 31 de outubro a 6 de novembro.

Adiar a maternidade

Atualmente em França, como na maioria dos países desenvolvidos, um em cada quatro casais que querem ter filhos não conseguem engravidar em 12 meses de tentativas. Este limite de tempo está incluído, aliás, na definição de infertilidade da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Ao longo das últimas décadas, a frequência da infertilidade masculina e feminina tem vindo a aumentar de forma constante. A principal razão é a idade escolhida para formar família.

Em 2020, as mulheres francesas tiveram o primeiro filho com uma idade média de 30,8 anos, em comparação com os 24-25 anos de 1977. A fertilidade feminina diminui a partir dos 30 anos, e esta queda acelera significativamente a partir dos 35.

Também em 2020, aproximadamente 190 mil crianças nascidas - um quarto do número total partos - têm mães com 35 anos ou mais.

Outras causas de infertilidade incluem causas médicas (tais como endometriose ou síndrome do ovário policístico nas mulheres), fatores relacionados com o estilo de vida (fumo, álcool, obesidade, etc.) e uma queda na qualidade do esperma.



Reprodução assistiada não é uma "varinha mágica"

Os especialistas ressalvam que público deposita uma confiança excessiva na reprodução medicamente assistida (123.000 "tentativas" em França, em 2020) para contrabalançar os efeitos da idade.

Mas "não é uma varinha mágica", adverte Joëlle Belaisch-Allart, presidente do colégio nacional de ginecologistas e obstetras. A taxa de nascimentos por tentativa é de apenas 20%, em média. E após 38 anos, os resultados da fertilização in vitro são insatisfatórios.

Numerosos estudos descreveram uma ligação entre a exposição a certas famílias a substâncias químicas e distúrbios de fertilidade. Uma meta-análise publicada em 2017 revelou que a concentração de espermatozoides no sémen diminuiu mais de 50%, em menos de quarenta anos (1973 -2011) nos homens ocidentais. "Estamos agora perante um grande desafio, mas podemos tomar uma série de medidas simples que não são necessariamente dispendiosas", explica Hamamah.

Défice de informação

"Demasiadas mulheres tentam ter o seu primeiro filho aos 40 anos, mas não compreendem porque não conseguem", diz também Belaisch-Allart. Entre as suas recomendações, o relatório propõe informar regularmente o público, a partir do secundário, sobre a fisiologia da reprodução e o declínio da fertilidade com a idade.

Outra ideia era introduzir consultas específicas para que os jovens de ambos os sexos pudessem identificar potenciais fatores que pudessem afetar a sua fertilidade. Mas até ao momento, o governo francês não lançou tal iniciativa. "Não existe uma agenda nesta área", lamenta Virginie Rio.

A lei da bioética abriu a possibilidade de congelamento de gâmetas (oócitos ou espermatozoides) sem razão médica. No entanto, "a atividade não foi aberta a centros privados, continua concentrada nos hospitais públicos. A procura está a explodir", lamenta Rio.

