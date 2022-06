Já não acontecia há várias semanas.

Pandemia

Infeções por covid-19 aumentaram 65% na semana passada

Susy MARTINS Já não acontecia há várias semanas. O Luxemburgo registou na semana passada um aumento de 65% dos novos casos covid-19. Um dado apresentado pelo Ministério da Saúde na retrospetiva semanal.

Entre 30 de maio e 5 de junho, o número de pessoas testadas positivas à Covid-19 aumentou de 1.174 para 1.934, ou seja, um aumento de 65% em comparação com a semana anterior.

Um aumento de casos que coincide com um aumento de testes PCR realizados, passando de 6.302 para 8.209 testes realizados naquela semana. A idade média das pessoas diagnosticadas com a covid-19 diminuiu ligeiramente, passando de 42 para 40,8 anos.

Na semana passada registou-se ainda três óbitos relacionados com a doença no Grão-Ducado, sendo que a idade média é de 86 anos. Note-se ainda que foi junto dos mais novos, entre zero e 14 anos, que se registou o maior aumento de casos, uma progressão de 120% em comparação com a semana anterior.

A principal fonte de contágio continua a ser o círculo familiar (25%), seguida pelas viagens ao estrangeiro (27%).As autoridades de saúde referem ainda que, entre 30 de maio e 5 de junho, foram administradas 1.895 doses da vacina contra a Covid-19.

Há, agora, 473.588 pessoas com o esquema vacinal completo, o que equivale a 78,8% da população elegível. Uma taxa que se mantém praticamente inalterada há várias semanas.



