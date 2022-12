Entre 19 e 25 de dezembro, o número de pessoas que testaram positivo para a covid-19 aumentou para 1.656 casos, tendo-se registado oito mortes.

Pandemia

Infeções e mortes por covid-19 continuaram a aumentar na semana do Natal

Ana TOMÁS Entre 19 e 25 de dezembro, o número de pessoas que testaram positivo para a covid-19 aumentou para 1.656 casos, tendo-se registado oito mortes.

O número de novas infeções e mortes por covid-19 continuou a subir na última semana, no Luxemburgo.

Entre 19 e 25 de dezembro, o número de pessoas que testaram positivo para a covid-19 aumentou para 1.656 casos em comparação com 1.464 casos na semana anterior, refere o mais recente boletim semanal do governo.

Casos de gripe subiram mais de 80% numa semana Na semana de 19 de dezembro, foram identificados pelos laboratórios mais de 2.500 casos.

Além das novas infeções, na semana do Natal foram também registadas 1.073 reinfecções, representando 39,3% de todos os casos positivos. Essa percentagem reflete uma descida por comparação com a semana anterior, quando aquelas representavam 43,1% dos casos (o correspondente a 1.110 reinfeções).

No período de 19 a 25 de dezembro, o número de mortes também subiu, tendo sido contabilizados oito óbitos relacionados com a covid-19, mais três que na semana precedente. A média de idade das vítimas mortais foi de 83 anos.

Já no que se refere aos internamentos, os números mantiveram-se mais estáveis. Registaram-se 38 novas admissões de pacientes com covid-19 na unidade de cuidados normais, menos uma que na semana anterior. Na unidade de cuidados intensivos, há agora dois internados, mais um do que há uma semana. Os pacientes hospitalizados têm em média 67 anos.

Luxemburgo e Portugal não vão testar viajantes chineses para já A explosão de casos covid-19 na China, depois do fim da política zero que o país implementou durante três anos, fez disparar o número de casos e alguns países já começaram a impor restrições.

Na semana de 19 a 25 de dezembro, foram administradas 778 doses de vacina anticovid, a maioria das quais (647) respeitantes a uma segunda dose de reforço. Até 26 de dezembro tinha sido administrado um total de 1.292.710 doses de vacina contra a covid-19, no Grão-Ducado, sendo que 474.898 pessoas têm o calendário de vacinação completo, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 79% da população elegível (com mais de cinco anos de idade).





O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.