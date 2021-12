Indexação do apoio às famílias com filhos tem efeitos retroativos desde 1 de outubro de 2021. Aumento será de 2,5%.

Abono de família com novo aumento a partir de 1 de janeiro

Catarina OSÓRIO

O abono de família (a chamada 'allocation familiale') vai aumentar já a partir de 1 de janeiro do próximo ano. Segundo a Casse pour l'Avenir des Enfants (CAE) as famílias passarão a receber cerca de 271 euros mensais por cada crianças, em vez dos atuais 265 euros.

O aumento de 2,5% já tinha sido anunciado pela ministra da Família em maio deste ano no Parlamento, e faz parte do pacote legislativo do atual governo.

Segundo a CAE, a medida tem efeitos retroativos a partir de outubro de 2021, e os montantes adicionais a contar de outubro, novembro e dezembro deste ano serão incluídos na primeira tranche do ano, no final de janeiro de 2022.

"Para os beneficiários de subsídios diferenciados, o pagamento para o período de julho a Dezembro de 2021, que será efectuado no final de janeiro de 2022, terá em conta a indexação retroactiva do montante do subsídio familiar luxemburguês", esclarece ainda a CAE.

A atualização do abono é automática e a CAE esclarece que "não requer qualquer intervenção por parte das famílias".

