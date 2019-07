O antigo vice-presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde é um dos oradores.

Independência de Cabo Verde assinalada com conferência sobre política e integração

Cabo Verde celebra hoje 44 anos de independência. No Luxemburgo, a data vai ser assinalada amanhã, com a conferência-debate "Diáspora: Política e Integração".

O encontro, organizado pelo setor do Partido Africano para a Independência de Cabo Verde (PAICV), tem como oradores o antigo deputado e vice-presidente do Parlamento cabo-verdiano, Mário Matos, e o presidente da comissão especial permanente contra a discriminação racial no Luxemburgo, David Foka.

Cabo Verde tornou-se independente a 5 de julho de 1975 e este ano a data é assinalada nesta conferência-debate, amanhã, entre as 16h e as 19h, na sede da associação Amizade Cabo-verdiana, na capital (rue Michel Welter, n°19).