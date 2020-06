O Procurador- Geral da República de Metz é um dos feridos.

Incidentes e feridos na manifestação contra a violência policial em Metz

O Procurador-Geral da República de Metz, Christian Mercuri, foi ferido nos incidentes. No sábado, no final da manifestação contra a violência policial em Metz, registaram-se incidentes, tendo o Procurador da República ficado ligeiramente ferido, declarou à AFP. "Ao abanar a grande porta do tribunal, os manifestantes conseguiram forçar a pequena porta para os peões", disse à AFP Christian Mercuri, Procurador-Geral da República de Metz. "Vim ver os danos e apanhei com uma pedra no nariz", disse o magistrado do hospital onde ia ser tratado, acrescentando que os manifestantes tinham saído rapidamente do tribunal.

O presidente da câmara da cidade, Dominique Gros, disse que foi um "ataque grave".

Segundo a prefeitura de Moselle, cerca de 800 pessoas participaram na manifestação contra a violência policial no início da tarde, que inicialmente decorreu de forma pacífica.

Apesar das proibições de acesso aos serviços de polícia, realizaram-se manifestações em Paris e em várias cidades francesas na sexta-feira e no sábado para denunciar a violência policial em França e prestar homenagem a George Floyd, um afro-americano que morreu em 25 de Maio às mãos da polícia nos Estados Unidos.



