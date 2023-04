A Luxair explica que um pássaro bateu contra a janela do cockpit, obrigando à escala.

Aviação

Incidente com avião da Luxair obrigou a escala em Hamburgo

Susy MARTINS A Luxair explica que um pássaro bateu contra a janela do cockpit, obrigando à escala.

Um avião da Luxair teve de fazer uma escala não planeada em Hamburgo esta segunda-feira depois de ter colidido com um pássaro. O avião tinha descolado de Oslo, capital norueguesa, e dirigia-se para o Luxemburgo.

Segundo o jornal Tageblatt, que teve acesso a uma fotografia do aparelho, a janela do cockpit ficou danificada. Ainda segundo o diário, os passageiros receberam ordem para apertar o cinto devido à turbulência. Vinte minutos depois, receberam a informação que o avião tinha de fazer o desvio por causa de problemas técnicos.

O aparelho da companhia aérea luxemburguesa aterrou no aeroporto de Hamburgo sem qualquer problema e os passageiros do voo LG5554 puderam sair da aeronave.

À RTL, a Luxair explicou que um pássaro bateu contra a janela do cockpit, obrigando à escala. A companhia aérea frisou ainda que este tipo de incidente acontece regularmente, mas que neste caso não houve em qualquer momento, perigo para os passageiros. Note-se que a aeronave denominada Havilland DHC-8 pode transportar até 76 passageiros.

Vídeo. Avião da Cargolux falha aterragem no aeroporto do Luxemburgo Falha na aterragem deixou aeronave danificada.

Já no sábado, um avião da Cargolux ficou danificado ao aterrar no aeroporto do Findel. Num vídeo vê-se o avião 747 da Cargolux a raspar na pista de aterragem com o lado esquerdo da turbina. Também aqui não houve feridos a registar, mas foi aberto um inquérito interno.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.