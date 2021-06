A incidência acumulada em sete dias continua a cair na Alemanha, para 24,7 novas infeções pelo SARS-CoV-2 por 100.000 habitantes, em comparação aos 26,3 de sábado e 35,2 de uma semana atrás.

Incidência acumulada de novos contágios continua a cair na Alemanha

De acordo com dados do Instituto Robert Koch (RKI), foram registadas 2.440 novas infeções e 74 mortes pela covid-19 nas últimas 24 horas. No domingo passado, foram registados 3.852 novos casos positivos e 56 mortes.

O fator de reprodução semanal é de 0,84, o que significa que cada 100 infetados contagiam uma média de 84 outras pessoas.

A Alemanha acumulou 3.700.367 casos positivos e 89.222 mortes pela covid-19 desde o início da pandemia.

Cerca de 3.538.000 pessoas foram consideradas como recuperadas da doença, enquanto os casos ativos estão atualmente em cerca de 73.100.

No sábado, 1.896 pacientes com covid-19 estavam internados em unidades de cuidados intensivos (74 pacientes a menos num dia), sendo que 1.236 destes (65% e 59 a menos em relação à sexta-feira) necessitavam de ventilação assistida, segundo a Associação Alemã Interdisciplinar para Terapia Intensiva e Medicina de Emergência (DIVI).

Até a sexta-feira, 17.240.975 pessoas (20,7% da população) já haviam recebido as duas doses da vacina contra a covid-19 e 37.790.549 (45,4%) receberam a primeira dose.





