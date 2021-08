Pelo menos uma pessoa morreu no incêndio que atinge desde segunda-feira o maciço dos Mouros, no sudeste de França, disseram hoje as autoridades locais, acrescentado que o fogo "não está controlado".

Pelo menos uma vítima mortal nos incêndios na Riviera francesa

Lusa Pelo menos uma pessoa morreu no incêndio que atinge desde segunda-feira o maciço dos Mouros, no sudeste de França, disseram hoje as autoridades locais, acrescentado que o fogo "não está controlado".

A pessoa que morreu é a primeira vítima do maior incêndio deste verão em França, que teve o seu início na tarde de segunda-feira e que ainda mobiliza 1.200 bombeiros na manhã de hoje. O fogo começou no município de Gonfaron, onde há vários parques de campismo.

Até hoje de manhã, entre 15 a 20 moradores, bem como cinco bombeiros, também ficaram feridos. O grande incêndio que atinge o maciço dos Mouros, a poucos quilómetros da costa francesa de Côte d'Azur, "não está controlado" e já atingiu cerca de 7.000 hectares de floresta mediterrânica, dos quais 5.000 foram destruídos pelo fogo.

O porta-voz dos bombeiros da região francesa de Var explicou, em declarações à rádio France Info, que 1.000 desses 5.000 hectares foram queimados durante a noite de terça-feira.

Das 10.000 pessoas que foram retiradas da área desde que foi declarado o incêndio, 7.000 pessoas tiveram que ser alojados na noite de terça-feira e hoje ainda não poderão retornar às suas casas ou áreas de 'camping'.

O governo do departamento do Var, com capital em Toulon, insistiu que "as pessoas realojadas não devem regressar às suas casas ou aos campos de férias".

A porta-voz do corpo de bombeiros destacou que, apesar da destruição significativa da massa florestal e do facto de pelo menos uma centena de casas terem sido afetadas, as consequências poderiam ter sido muito mais graves, especialmente em termos humanos.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, que passa férias em Fort Brégançon, a poucas dezenas de quilómetros do incêndio, foi na terça feira ao centro de controlo de bombeiros e lembrou que a França não teve este verão situações idênticas a outros países, nomeadamente Grécia, Turquia, Argélia ou Marrocos.

Macron sublinhou que embora fenómenos como este não sejam novos na região, quando há uma longa estiagem e ventos fortes, com o aquecimento global existe o risco de que sejam mais frequentes e ocorram em zonas do norte de França, mesmo ao norte do rio Loire, onde até agora não sucediam.

