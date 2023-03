Um ventilador queimado na unidade do reactor 1 na sexta-feira. O corpo de bombeiros entrou rapidamente em cena.

Incêndio na central nuclear de Cattenom extinguido

Na sexta-feira à noite, por volta das 20 horas, os responsáveis da central nuclear tiveram de alertar os bombeiros: Um incêndio tinha deflagrado num ventilador dentro da chamada zona nuclear na unidade do reactor 1.

Após a sua chegada, os bombeiros tiveram rapidamente o fogo sob controlo e declararam-no extinto. Segundo o operador EDF, o incidente não teve qualquer impacto sobre a segurança das centrais e não houve feridos. O reactor nº 1 ainda se encontra na rede.

De acordo com o caderno de encargos, as equipas de permanência tinham sido mobilizadas para efetuar as verificações necessárias. Um erro de procedimento levou então a que as sirenes de aviso não programadas no município de Cattenom fossem accionadas "por um tempo muito curto", lê-se na mesma na declaração.

