Desde a manhã desta terça-feira que os bombeiros combatem uma explosão com causas desconhecidas no Leverkusen Chempark, um dos maiores parques químicos da Europa.

Alemanha. Explosão numa fábrica de químicos em Leverkusen faz um morto e vários feridos

Uma explosão no Leverkusen Chempark, ainda com causa desconhecida, está a mobilizar as corporações de bombeiros da região para conter as chamas. O Chempark (a 20 quilómetros de Colónia) é um dos maiores parques químicos da Europa, com mais de 70 empresas localizadas entre Leverkusen, Dormagen e Krefeld-Uerdingen.

Uma pessoa terá morrido, cinco funcionários estão desaparecidos, há quatro pessoas gravemente feridas e 12 tiveram ferimentos ligeiros, avança a AFP. A explosão terá ocorrido por volta das 9h40 no parque de tanques de Bürrig.

O Escritório Federal de Proteção Civil e Socorro em Desastres classificou o evento no parque químico no nível de alerta "Perigo Extremo" .

Por causa dos danos maiores, a autoestrada perto de Leverkusen foi fechada, confirmou a polícia, avançando ainda que "os efeitos da explosão no distrito de Wiesdorf não são ainda possíveis de calcular.

São esperadas mais informações ao longo do dia.

EM ATUALIZAÇÃO.

