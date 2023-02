Trata-se da Escola Internacional Gaston Thorn (EIGT), que abriu as portas em setembro.

Educação

Inaugurada primeira escola internacional pública da capital

A mais recente escola internacional pública do Luxemburgo – e a primeira situada na capital – é inaugurada oficialmente esta sexta-feira. Trata-se da Escola Internacional Gaston Thorn (EIGT), que abriu as portas em setembro.

O estabelecimento começou a funcionar com turmas do ensino primário (secções francófona e anglófona) e do secundário (secções germanófona, francófona e anglófona). A escola foi batizada com o nome de Gaston Thorn, antigo primeiro-ministro e o primeiro luxemburguês a liderar a Comissão Europeia.

De acordo com o Ministério da Educação, foi este o nome escolhido porque, tal como a nova escola, também Gaston Thorn representava os valores de uma Europa unida”.

Com a abertura da Escola Internacional Gaston Thorn, subiu para seis o número de escolas europeias públicas no país.

A Escola Internacional de Differdange e Esch (EIDE) foi a primeira do género a abrir as portas no Luxemburgo, em 2016.



