Foi lançada esta terça-feira uma nova ligação ferroviária de mercadorias, entre a Espanha e o Luxemburgo que ligam mais precisamente as cidades de Barcelona e Bettembourg.

Inaugurada ligação ferroviária de mercadorias entre Barcelona e Bettembourg

Foi lançada esta terça-feira uma nova ligação ferroviária de mercadorias, entre a Espanha e o Luxemburgo que ligam mais precisamente as cidades de Barcelona e Bettembourg.

A empresa Lorry Rail, filial dos grupos SNCF, CFL e das Indústrias Lohr gere o projeto. A nova linha faz a ligação entre o terminal intermodal de Barcelona Can Tunis e o seu homólogo de Bettembourg.

Esta inauguração é histórica em Espanha, já que se trata da primeira “autoestrada” ferroviária, com partida deste país ibérico. Além disso é a primeira vez que são transportados semiatrelados P400, em comboios de mercadorias, a partir de Espanha.

Esta nova ligação arranca com uma cadência de cinco viagens de ida e volta por semana, com escala em Perpignan (França), numa extensão de 1.219 km. A partir do próximo mês de abril, o número de viagens semanais aumenta para seis.

Esta é a quinta autoestrada ferroviária, a cargo da VIIA e da LORRY-RAIL, em prol do transporte de semiatrelados não acompanhados.

Uma das maiores vantagens do projeto é proteção ambiental, em contraste com o poluente transporte rodoviário. Esta alternativa permite economizar mais de 23 mil toneladas de CO2, por ano.

Avelino Gomes