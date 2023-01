O novo troço da PC8, que recebeu um investimento de 4,25 milhões de euros, foi oficialmente aberto pelo ministro da Mobilidade.

Inaugurada ciclovia entre Differdange e Niederkorn

Redação O novo troço da PC8, que recebeu um investimento de 4,25 milhões de euros, foi oficialmente aberto pelo ministro da Mobilidade.

Ao longo de aproximadamente 1,9 quilómetros que vão do Parc de la Chiers em Differdange até ao centro de Niederkorn, o novo troço da pista ciclável PC8 percorre a linha ferroviária entre Niederkorn e o cruzamento Boulevard Emile Krieps/rue Emile Mark, e depois dirige-se para o Parc de la Chiers através da Escola Internacional de Differdange.

Os trabalhos para a sua instalação começaram em novembro de 2020. O custo da empreitada ascende a 4,25 milhões de euros. Como parte do projeto, foi construída uma nova ponte pedonal (29x3m) sobre o caminho-de-ferro em substituição de uma ponte antiga que já não satisfaz os requisitos dos CFL.

"Expandir as infraestruturas nacionais de ciclismo"

Presente na inauguração, François Bausch (Déi Gréng) disse que esta nova rota faz "parte da PC8 que foi inaugurada com o objetivo de alargar as infraestruturas nacionais de ciclismo". O ministro acrescentou ainda que "este troço ajudará a impulsionar o turismo de bicicleta e a melhorar a qualidade de vida dos cidadãos do sul do país".

Esta nova ciclovia é um elemento essencial da rede ciclável da região sudoeste, ligando Esch/Alzette, Belval, Differdange e, a médio prazo, Pétange, garantindo um percurso seguro e confortável para ciclistas e peões. Até agora, eram obrigados a utilizar o Boulevard Emile Krieps e a Avenue de la Liberté, tendo assim de se exporem a um significativo tráfego motorizado.

