Nos próximos meses, será disponibilizada aos ciclistas uma faixa numa das principais estradas da segunda cidade do país.

Sociedade 2 min.

Mobilidade

Inauguração da primeira ciclovia 'pop-up' em Esch

Glenn SCHWALLER Nos próximos meses, será disponibilizada aos ciclistas uma faixa numa das principais estradas da segunda cidade do país.

Os ciclistas ficarão encantados, mesmo que seja apenas temporário. Poderão utilizar uma via no Boulevard Grande-Duchesse Charlotte em Esch-sur-Alzette durante os meses de verão.

A ciclovia pop-up [temporária], localizada numa das principais estradas da cidade do sul, foi oficialmente aberta na sexta-feira. Uma pista ciclável pop-up é uma estrutura instalada temporariamente em estradas existentes que normalmente estão fechadas ao tráfego.

Durante a pandemia, estas pistas temporárias foram introduzidas em muitas cidades de todo o mundo, incluindo Paris e Berlim. A capital já tinha introduziu no ano passado uma pista do género.

Primeira vez em Esch

Em Esch, esta é a primeira ciclovia do género. O projeto foi decidido na reunião pública da autarquia de 6 de maio, na sequência de uma moção do conselheiro do CSV Luc Theisen.

A ciclovia estende-se por quase 900 metros entre a Praça Benelux e o cruzamento com a Avenida de la Paix e liga assim os seis distritos vizinhos de Bruch, Fettmeth, Lallingen, Lankelz, Wobrecken e Zaepert.

Ciclovias geram críticas

No final de outubro, a estrada deverá estar aberta aos ciclistas. A ciclovia tem três metros de largura e pode ser utilizada em ambos os sentidos. Para garantir a segurança dos ciclistas, foram instaladas barreiras sob a forma de muros ao longo do caminho, separando a ciclovia do tráfego automóvel. Como explicou o burgomestre Georges Mischo (CSV) na inauguração, serão instalados dispositivos de medição para registar o número de ciclistas que utilizam o caminho.

A pista pop-up na Grand Duchess Charlotte Boulevard será seguida no futuro por outras pistas de ciclismo temporárias no sul do município.

Esch vai ter a maior ponte pedestre da Europa A nova passagem para pedestres e ciclistas que irá ligar o centro de Esch a Belval vai ter 1,2 km de comprimento, 4,5 metros de largura e a 7,5 metros do solo. Deverá estar concluída no final de 2022.

Ciclovias para os mais novos a caminho da escola

O colégio vereador de Esch apresentou também o projeto "De séchere Schoulwee" ("caminho seguro para a escola", em luxemburguês), que visa melhorar a segurança das crianças no seu caminho para a escola e em redor dos edifícios escolares. Isto será conseguido, entre outras coisas, através do desenvolvimento de planos de rotas escolares seguras para bicicletas.

O projeto será lançado nas escolas primárias de Bruch e Lellingen no próximo ano letivo, mas a longo prazo será alargado a todas as escolas do sul do município. Informações mais detalhadas sobre estas medidas serão anunciadas em setembro.

(Artigo publicado originalmente na edição alemã do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.