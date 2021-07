Empresa diz que não houve qualquer violação da convenção coletiva, mas LCGB considera que se o grupo tivesse dado mais formação aos jornalistas existentes "despedimentos desnecessários" poderiam ter sido evitados.

Contratação de jornalistas após despedimento coletivo no Wort motiva questão parlamentar do CSV

Catarina OSÓRIO Empresa diz que não houve qualquer violação da convenção coletiva, mas LCGB considera que se o grupo tivesse dado mais formação aos jornalistas existentes "despedimentos desnecessários" poderiam ter sido evitados.

O Partido Cristão Social (CSV) pediu esta semana esclarecimentos ao ministro do Trabalho e do Emprego, Dan Kersch, sobre a contratação de jornalistas pelo Luxemburger Wort (jornal que pertence ao Grupo Saint-Paul tal como o Contacto e a Rádio Latina) após o despedimento coletivo no ano passado de 74 trabalhadores.



Nas questões colocadas a Dan Kersch, o deputado do CSV Marc Spautz quer saber se a contratação de novos jornalistas não colocará em causa a convenção coletiva (CCT) da empresa, dizendo mesmo que esta estaria a ser desrespeitada. "[O grupo] não respeitou os termos da convenção coletiva a que estava vinculado", pode ler-se na pergunta parlamentar. Marc Spautz refere a existência de anúncios para a contratação de jornalistas para as edições francesa e alemã do Wort publicados na plataforma Jobfinder.lu.

No anúncio sob o logo da empresa, são procurados jornalistas para várias publicações para começar o mais rapidamente possível. Os candidatos deverão ser fluentes em alemão e francês, estarem familiarizados com a internet e as redes sociais. Em declarações ao Contacto, o diretor-executivo do Grupo Saint-Paul, Paul Peckels, confirma que a empresa está à procura de "alguns jornalistas com competências mais específicas", nomeadamente maior domínio da internet e redes sociais, mas rejeita que haja alguma violação da atual convenção coletiva, em vigor entre 1 de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2021. "Não é verdade, estamos a respeitá-la", firma Paul Peckels.

Na verdade, o Código de Trabalho não prevê o impedimento de contratar novos colaboradores após um despedimento coletivo, confirmou Céline Conter ao Contacto, secretária sindical da LCGB, que defende os direitos dos trabalhadores do Grupo Saint-Paul (SPL).

Mas o sindicato considera a atitude "inaceitável, questionando a seriedade do plano de formação da empresa". "É de notar que a SPL despediu muitos jornalistas durante o plano de despedimento e, desde janeiro de 2021, tem contratado novos jornalistas - aparentemente sob o pretexto de 'jornalistas especializados'. Esta atitude é inaceitável porque se a SPL tivesse oferecido um plano de formação sério e adaptado à situação da empresa, os jornalistas teriam sido capazes de adquirir os conhecimentos e competências necessárias para enfrentar novos desafios e evoluir na empresa com o seu know-how, a sua experiência, muitas vezes de longa data, e com a aquisição de novas competências", considera Céline Conter.

E, de acordo com o sindicato, mais poderia ter sido feito neste ponto e que "poderia ter evitado despedimentos desnecessários e mantido os trabalhadores empregados", acrescenta. Uma questão, aliás, levantada agora por Marc Spautz que pergunta a Dan Kersch se alguns dos trabalhadores que foram despedidos não poderiam reintegrar a empresa noutros postos.

Na sequência da crise ligada à covid-19, o grupo de media luxemburguês anunciou em setembro de 2020 um plano de restruturação que incluía o despedimento de cerca de 80 trabalhadores, entre eles jornalistas, gráficos, arquivistas e administrativos. Na altura a empresa afirmou que as ajudas do Governo não estavam a ser suficientes para fazer face às quebras nas receitas, levando a direção a tomar a decisão "difícil", mas necessária para garantir o futuro do grupo.

Os sindicatos do grupo não viam a questão da mesma forma, acusando a direção de usar a pandemia como desculpa para despedir trabalhadores. A LCGB acusava ainda a direção de ter tomado uma decisão unilateral e de não ter sido sido previamente informada sobre os despedimentos. Depois de várias reuniões fracassadas, a empresa e os sindicatos seguiram para a mediação com o Ministério do Trabalho, que acabou mais tarde por ditar a saída de 74 trabalhadores, entre eles um jornalista do Contacto.

O Grupo Saint-Paul é constituído por um dos jornais diários mais antigo do Luxemburgo - o Luxemburger Wort -, pela revista Télécran e pelos media portugueses Contacto e Rádio Latina.



De facto, a atual convenção - já em vigor na data do anúncio dos despedimentos - refere apenas que a empresa "Saint-Paul Luxembourg (SPL) compromete-se a não efetuar quaisquer despedimentos por razões económicas durante o período de validade do contrato, exceto em caso de força maior ou acontecimentos imprevisíveis, como geralmente reconhecido pela jurisprudência", pode ler-se num dossier de imprensa da LCGB por altura das negociações.

O CSV, juntamente com a Igreja Católica, chegou a fazer parte do conselho de administração do Grupo Saint-Paul, que no passado também recorreu a despedimentos coletivos. A saída das duas partes aconteceu pouco antes da aquisição do Grupo Saint-Paul pelo grupo belga multimédia Mediahuis, em abril de 2020.

Na missiva, Marc Spautz questiona ainda o ministro do Trabalho se as novas contratações da empresa serão uma reação aos recursos pendentes nos tribunais luxemburgueses, uma questão que o diretor do grupo não quis comentar.

O deputado cristão-social apela, por fim, a uma reforma da legislação sobre os despedimentos coletivos e mais formas de "assegurar a eficácia dos acordos coletivos no futuro". No mesmo sentido a LCGB "espera que seja criado um organismo oficial que possa realmente apoiar e garantir as disposições de um acordo coletivo a favor dos trabalhadores", acrescenta ao Contacto.





