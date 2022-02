Império, racismo e nacionalismo

Num momento em que na Europa, a expansão do império de Putin faz tábua rasa da nação ucraniana, ao mesmo tempo que suscita novas formas de racismo, importa recuar cerca de um século para examinar como é que outros impérios, promotores de Estados coloniais racistas, também se mostraram contrários à emergência de novas nações em África.

Em boa hora, o sociólogo José Luís Garcia compilou, num livro intitulado A Afirmação Negra e a Questão Colonial. Textos, 1919-1928 (Tinta da China, 2022), uma série de artigos do escritor Mário Domingues (1899-1977). Natural da ilha do Príncipe, foi educado em Lisboa, onde viveu a maior parte da sua vida, excepto nos últimos anos, quando se instalou na Costa da Caparica. O trabalho de recolha e estudo dos textos foi desenvolvido durante décadas, conforme explica Garcia, no seu ensaio introdutório. Em causa estão os contributos de Domingues para o jornal anarquista A Batalha e não só, durante um período de cerca de dez anos. No momento da saída do livro, Garcia também organizou uma exposição que decorre na Biblioteca Nacional, contando para isso com a ajuda de Tânia Alves e José Neves. Nos retratos fotográficos e, sobretudo, naquele que foi pintado por António Pimentel Domingues, seu filho, o visitante pressente a intensidade dramática da figura do escritor.

O livro comporta dois exercícios: por um lado, disponibiliza um conjunto de textos que se encontravam por reunir da autoria de um escritor que preservou, sempre, a sua independência, profissionalizando-se e trabalhando num estreito contacto com editoras e jornais; por outro lado, no seu longo ensaio, Garcia arrisca uma interpretação de conjunto dos mesmos textos. Nas suas linhas gerais, a interpretação de Garcia assenta em três prontos principais:

(i)Domingues terá sido, pelo menos à luz dos padrões portugueses da época, o escritor que mais extensamente publicou sobre a afirmação negra, o antirracismo e o anticolonialismo;

(ii)o mesmo, numa perspectiva anarco-sindicalista, conseguiu articular as lutas dos trabalhadores e operários com a defesa dos populações africanas e respectivas lutas anticoloniais, ou seja, luta de classes e luta anticolonial foram para ele duas faces da mesma moeda;

(iii) por último, coube- lhe a iniciativa de procurar aproximar o movimento negro português do movimento negro internacional, o pan-africanismo com os seus órgãos e conferências, que contaram com o envolvimento militante do sociólogo norte-americano negro W. E. B. Du Bois.

Face ao trabalho exemplar já empreendido por Garcia, gostaria de ser capaz de contribuir para aprofundar a interpretação dos artigos de jornal de Mário Domingues, no período que corresponde ao fim da Primeira República e primeiros anos da Ditadura. O primeiro ponto que pode suscitar alguma controvérsia diz respeito à definição da ideologia colonial à qual Domingues se opôs de modo militante. Para Garcia, essa mesma ideologia tinha uma expressão principal na noção de missão civilizadora e foi na sua denúncia que Domingues se empenhou. Ou seja, este último procurou, por todos os meios, desencadear um combate contra: a colonização, que considerava, pura e simplesmente, como um crime; a escravatura ou o trabalho forçado; e o uso da violência perpetrada contra negros, operários e mulheres (p. 47). A ideologia republicana da missão civilizadora afundava as suas raízes em 1880, na Conferência de Berlim e nos trabalhos da Sociedade de Geografia, com António Enes à cabeça; nela, o nacionalismo confundia-se com a missão imperial, considerando-se que a “vocação civilizadora dos portugueses” se articulava com uma atitude de “paternalismo humanitário em relação aos negros” (pp. 51, 73). Mário Domingues, sempre segundo Garcia, ora ferrava farpas nessa ideologia que não passava de uma retórica, ora denunciava o que ela escondia de chicote e violência (pp. 53, 64).

Estamos, ainda, longe de ter uma visão analítica, precisa, das diferentes componentes de uma ideologia imperial no período que vai, grosso modo, da Conferência de Berlim ao advento do Estado Novo. No entanto, mesmo que seja a título de hipótese, será de considerar que a ideia de uma missão civilizadora, enquanto expressão principal de uma ideologia colonial, se encontrava em concorrência com uma outra, dotada dos mesmos artifícios de retórica, relativa à necessidade de estudar e respeitar os usos e costumes dos povos que se pretendia colonizar, mas que tinham a sua própria cultura e civilização. Os projectos etnográficos que radicam nesta perspectiva mantiveram quase sempre uma relação estreita com formas de governo indirecto, capazes de proporcionar modos de organização do Estado colonial a baixo custo, precisamente, por se encontrarem fundados no autogoverno das populações que eram mantidas em separado, fora do alcance de qualquer tipo de missão civilizadora.

Em esquema e para simplificar, à luz dos modelos de organização do Estado colonial, a missão civilizadora, com as suas tendências assimiladoras, suscitava governos centralizados e conduzia a reproduzir nas colónias as mesmas instituições que já existiam na metrópole; enquanto os modos de governo indirecto, acompanhados dos seus respectivos projectos etnográficos, inicialmente adoptados pelos britânicos, conduziram mais à separação rígida entre enclaves de colonos separados dos territórios indígenas. Claro que este mesmo esquematismo, onde a dimensão ideológica se confunde com o plano de organização do Estado colonial, na prática, não se apresentava com a mesma nitidez ou clareza. De qualquer modo, é difícil aceitar a tese que Mário Domingues se opunha apenas à ideologia oficial da missão civilizadora – ou, como já sugeriu Víctor Barros, o que ele punha em causa era tão-só o seu mau funcionamento – , quando sabemos que a mesma ideologia oficial era composta por outras componentes que estavam longe de formar um todo coerente.

