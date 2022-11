Jihadista norte-americana, uma das poucas mulheres líderes de um batalhão do Estado Islâmico, foi condenada nesta terça-feira a 20 anos de prisão.

"Imperatriz do Estado Islâmico" condenada a 20 anos de prisão

Allison Fluke-Ekren, 42 anos, declarou-se culpada em junho, perante um tribunal norte-americano, de "prestar apoio material a uma empresa terrorista", no caso, ao Estado Islâmico (EI).

Allison Fluke-Ekren, 42 anos, declarou-se culpada em junho, perante um tribunal norte-americano, de "prestar apoio material a uma empresa terrorista", no caso, ao Estado Islâmico (EI).

Entre 2012 e 2019, Allison Fluke-Ekren apoiou organizações jihadistas na Líbia, Iraque e Síria, onde deu formação militar a mais de 100 mulheres. "Umm Mohammed al-Amiriki" (nome pelo qual era conhecida) tinha-se "tornado uma imperatriz da EI", segundo o procurador Raj Parekh, tendo "feito lavagem cerebral a jovens raparigas e treinou-as para matar".

Allison admitiu ensinar as companheiras, algumas com 10 ou 11 anos, a usar espingardas ou cintos explosivos.

"Lamento profundamente as minhas escolhas", disse, numa audiência de um tribunal federal em Alexandria, perto de Washington. Também pediu "perdão a todos aqueles que sofreram como resultado dos seus atos", mas defendeu-se, alegando que "nunca combati", "nunca disparei uma única bala".



Mãe, és um "monstro"

Os filhos não escaparam ao fanatismo. Uma das filhas, Leyla Ekren, que foi forçada a "casar" com um combatente do EI quando tinha apenas 13 anos, disse na audiência que mãe era motivada por "um desejo de controlo e poder". "Quero que as pessoas saibam que tipo de pessoa ela é", disse a jovem emocionada. "Deixou-me em Raqa com o meu violador".

Num testemunho escrito, o filho Gabriel chamou à mãe "um monstro" e garantiu que "ela tem nas mãos o sangue e a dor de todos os seus filhos", relatou.

Planos de ataques

Allison Brooks cresceu numa quinta norte-americana, teve uma educação formal e casou numa igreja metodista, no final dos anos 90. Teve dois filhos antes de se divorciar.

Voltou a casar com um homem chamado Volkan Ekren e converteu-se ao Islão. Em 2008, o casal - que tinha cinco filhos no total - mudou-se para o Egipto, onde começou a trabalhar para o grupo extremista.

Em 2011, a família mudou-se para a Líbia e, no ano seguinte, mudaram-se para a Síria, onde o marido tornou-se atirador furtivo para a EI.

Allison ficou responsável pelo treino de outras mulheres no uso de AK-47 e granadas.

Para "vingar" crianças mortas num bombardeamento, sugeriu organizar um ataque a uma universidade americana. Grávida na altura, acabou por desistir do projeto.

O parceiro morreu em 2015 num atentado. Nos anos seguintes, volta a casar três vezes com outros membros do grupo e tem quatro novos filhos. Ao mesmo tempo, formou um batalhão feminino, "Katiba Nusayba", que entrou em ação em fevereiro de 2017, para ajudar a defender Raqa. Após a queda da cidade, pede a uma testemunha que diga à sua família que está morta, a fim de evitar procedimentos legais.

O plano não resultou e, em Janeiro de 2022, foi repatriada para os Estados Unidos.

