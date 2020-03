Embora até ao momento as prateleiras continuem cheias, a agência admite que, "à medida que a emergência de saúde pública progride, escassez ou perturbações no fornecimento não podem ser excluídas".

Impactos do coronavírus. Agência Europeia admite "escassez" de medicamentos

O alerta da Agência Europeia de Medicamentos (EMA) chega numa altura em que se somam milhares em perdas relacionados com os impactos do surto do novo coronavírus, SARS-CoV-19, na economia mundial.

Entre outras medidas para evitar uma situação de ruptura, a EMA aconselha as farmácias a contactar mais do que um fornecedor para assegurar o stock de medicamentos. Na nota divulgada mundialmente, diz que "é responsabilidade das empresas farmacêuticas assegurar a continuidade do fornecimento dos seus medicamentos". Entre outra "medidas de resiliência", aconselha ainda as farmácias a aumentar os seus ‘stocks’ para fazer face, por exemplo, ao cancelamento de entregas.

Nesse sentido, a EMA está a elencar diversos medicamentos, para uso humano e também veterinário, cujo fornecimento poderá sofrer mais perturbações, tendo em conta que muitos dos ativos necessários à sua produção são oriundos da Ásia, pelo que é necessário acautelar os riscos associados às medidas de quarentena na China e outros países envolvidos no fornecimento de medicamentos para a Europa, encerramentos temporários de unidades de produção e restrições de viagens que possam afetar as remessas.

com Lusa