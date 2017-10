Imigrante português do Luxemburgo entre as vítimas dos incêndios

Jorge do Vale, 51 anos, proprietário de um restaurante em Capellen e ligado ao clube de futebol do Steinfort, foi apanhado pelas chamas do incêndio em Vouzela, em que morreram seis pessoas. É uma das vítimas dos incêndios que deflagraram no domingo, menos de 24 horas depois de ter chegado a Portugal, na companhia do primo Carlos Santos.

“Vamos embora, vamos embora. Já estou a sair de casa”, disse Carlos Santos ao primo por telefone, depois das ordens de evacuação da aldeia. “Vou já. Já estou a sair de casa, Carlos. Se calhar sou capaz de ir para a fronteira de Vilar Formoso porque Portugal está a arder”, respondeu “Jorge de Capellen”, como era conhecido no Luxemburgo.

“Não vale a pena ir para Vilar Formoso. Vamos até Viseu e assim ficamos no meio da cidade”, retorquiu Carlos Santos. Jorge acabou por aceitar ir para Viseu, como tinham indicado as autoridades. “Ok, a gente encontra-se lá”, respondeu Carlos.

Esta terá sido a última conversa telefónica entre os primos, perto das três horas da manhã. A partir daí perdeu-se o contacto porque “não havia rede móvel”, disse ao Contacto Carlos Santos.

Os dois primos chegaram a Portugal no domingo de madrugada. Horas depois foram obrigados a abandonar a aldeia de Queirã, no concelho de Vouzela. Viviam perto, mas fugiram por diferentes estradas.



“De domingo para segunda, as autoridades locais, os bombeiros e a GNR, deram ordem para evacuarmos as casas, para irmos para a cidade de Viseu. Vivemos na mesma aldeia de Queirã e comuniquei com ele para abandonarmos as casas. Entretanto, eu segui por um lado e ele por outro. Na estrada que ele seguiu para Viseu havia chamas dos dois lados do mato. Quando ele encarou as chamas, perdeu o controlo do jipe e entrou pelo mato dentro. Depois tentou fugir a pé e foi apanhado pelas chamas”, relatou Carlos Santos, que passou a noite no centro da cidade de Viseu “à conversa com as pessoas”, apesar de instalações militares e outros apoios postos à disposição dos deslocados.



Um homem com mangueira numa aldeia próxima a Queirã, Vouzela, em Viseu

Foto: AFP

Sem contacto telefónico, o pensamento ainda estava no primo Jorge do Vale, que estava sozinho. “Eu pensava que ele devia estar num hotel ou noutro lado, porque felizmente era uma pessoa que vivia muito bem”, conta Carlos Santos.

Mas não. Ao início da manhã, quando as pessoas começaram a regressar às casas, soube que o jipe do primo tinha ardido e foi à procura dele. A GNR encontrou a viatura, mas o corpo seria encontrado apenas na segunda-feira à tarde, “numa ravina a 500 metros do jipe”.



Acolheu muita gente que chegou de Portugal sem cama e sem mesa.

“Quando vi o jipe ainda pensei que ele teria conseguido fugir a pé. Apesar de faltar a confirmação do ADN, reconheci o corpo pelo relógio. Por aquilo que vimos, ele perdeu o controlo do jipe porque as chamas, de 18 metros de altura, eram muitas. Bateu numas pedras que estavam entre o mato e a estrada e tentou fugir a pé”.

Jorge do Vale residia há 30 anos no Luxemburgo. Era casado e pai de quatro filhos. A família está “destroçada”, conta o primo.

“É uma tragédia muito grande. Toda a gente está destroçada. Fui buscar a mulher dele ontem [segunda-feira] ao aeroporto. Tive de me encher de coragem e comunicar-lhe a situação. Duas irmãs e um irmão também já chegaram do Luxemburgo e o resto da família está a chegar aos poucos a Portugal. Também há muitos amigos que estão a procurar voos para o funeral, que deverá ser na sexta-feira”.



Imagem de uma aldeia em Vouzela, Viseu

Foto: AFP

O filho que se tornou pai da terra

A maioria das 41 vítimas mortais dos incêndios foi contabilizada no distrito de Viseu (19). Coimbra registou 14, Guarda 2 e Castelo Branco 1. Falta ainda identificar em que região foram registadas as últimas cinco mortes. Quanto ao número de feridos, são 63, dos quais 16 em estado grave.

Na aldeia viseense de Queirã, Jorge do Vale foi a única vítima. “Este homem era o pai da terra. Ajudava muita gente daqui, os mais necessitados. Todas as pessoas gostavam dele e quando se sabia que vinha a caminho de Portugal era uma festa. Também ajudou muita gente no Luxemburgo, onde era muito conhecido. Acolheu muita gente que chegou de Portugal sem cama, sem mesa. Tinha possibilidades para isso. Era um homem trabalhador, ligado à restauração, com quem também trabalhei. Não tenho palavras para descrevê-lo”, desabafa o primo Carlos, emocionado.



Henrique de Burgo

