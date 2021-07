Desde o início do ano, foram efetuados 492 pedidos de proteção internacional.

Luxemburgo. Mês de junho com o maior número de pedidos de asilo do ano

As autoridades luxemburguesas registaram 110 pedidos de proteção internacional no passado mês de junho. São mais 27 solicitações em relação ao mês precedente e junho é também o mês com mais pedidos. O mês que até agora teve mais solicitações era abril, com 90.

Do total, 45 pedidos foram feitos por pessoas da Síria, 27 da Eritreia e 11 do Sudão, sendo os restantes de outros diferentes países.

Segundo os números disponibilizados pela Direção de Imigração, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, outras 13 pessoas foram transferidas no mês de junho do Grão-Ducado para outros Estados-membros, enquanto o Luxemburgo recebeu quatro.

Desde o início do ano, foram efetuados 492 pedidos de proteção internacional.



