Assédio nas ruas não vai constar no Código Penal do Luxemburgo

Para as ministras da Justiça e da Igualdade de Género, a solução passa antes pela educação e sensibilização para a problemática.

Em resposta parlamentar, as ministras da Justiça, Sam Tanson, e da Igualdade de Género, Taina Bofferding, adiantaram que o assédio cometido nas ruas não será incluído no Código Penal do Luxemburgo, adianta a edição francesa do Wort.

As duas ministras consideram que o combate contra comportamentos sexistas em espaços públicos, como nas ruas, passa pela educação para a igualdade de género. A lei, na prática, não funciona. Dando a legislação francesa e belga como exemplo, as governantes defendem que a eficácia de leis semelhantes ainda não foi "provada", uma vez que as infrações registadas raramente resultam numa multa fixa ou num processo judicial. "A percentagem de mulheres que já foram vítimas de assédio nas ruas é superior à taxa de crimes registados", sublinha a resposta parlamentar. Outra das dificuldades é reunir provas irrefutáveis para sustentar um caso, defende o governo luxemburguês.

É por isso que "falar e sensibilizar para a problemática destes comportamentos são elementos-chave para pôr fim às infrações baseadas no género", afirma a dupla.

Para este fim, o Ministério da Igualdade de Género recorda-nos que intervém com os jovens em seminários em escolas e lares, particularmente sobre o tema dos estereótipos de género.

Não há dados sobre o Luxemburgo, mas em relação aos países vizinhos, 81% das mulheres francesas afirmaram ter sido vítimas de assédio nas ruas, segundo um inquérito da Ipsos em julho de 2020. Do lado belga, o último relatório data de 2016 e menciona 9 em cada 10 mulheres.

