Surgem denúncias por todo o país de situações em que a agulha está sem líquido ou este não é injetado. Ministério da Saúde está a averiguar a possível fraude.

Sociedade 1

Idosos no Brasil são enganados no momento em que tomam vacina

Redação Surgem denúncias por todo o país de situações em que a agulha está sem líquido ou este não é injetado. Ministério da Saúde está a averiguar a possível fraude.

Com a saúde dos mais velhos não se brinca. Ou deveria ser assim. No Brasil, imagens de idosos a serem enganados na altura da vacinação está a chocar o país. Numa altura em que o país é dos mais afetados pela pandemia, parece que ainda há coisas que falam mais alto que a vida humana.

A CNN Brasil divulgou vídeos filmados pelos familiares dos idosos que os acompanhavam no momento da toma da vacina. Pode ver-se agulhas sem o líquido devido. A CNN Brasil chama-lhe “doses de ar”.

Luciana, filha de Floramy de Oliveira Jordão, 88 anos, relatou à imprensa brasileira que "estava a filmar e percebi na hora que [a enfermeira] não tinha aplicado, pois a vacina estava toda na seringa. Questionei e ela admitiu que não tinha injectado. Disse que foi um erro e vacinou de novo".



No Rio de Janeiro, foram relatados três casos de falsa imunização e uma das enfermeiras filmadas já foi afastada. A correta vacinação foi posteriormente garantida por outro profissional de saúde. Mas este tipo de situações está a ser repetida por todo o território, incluindo estados com o Alagoas, Goiás ou São Paulo.

Há vacinas falsas a circular na Bélgica Num alerta que podia ser global, as autoridades de saúde belgas lembram que "é fortemente desaconselhado comprar estas vacinas na rua, numa loja ou online".

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), com o apoio do Ministério Público, já inclui estes casos na lista de fraudes e diz estar a investigar o sucedido.

Depois destas denúncias, em algumas cidades é agora imposto que os profissionais de saúde mostrem o frasco de vacina cheio, façam a carga do êmbolo na frente do idoso e mostrem a seringa vazia após a aplicação.

Com Lusa.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.