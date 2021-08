O número foi dado pela própria ministra da Família, Corine Cahen. Em 2019 ULC alertou que idosos com pensões abaixo de 3000 euros não conseguem pagar um alojamento no país.

Lares. Quase 500 alojamentos no Grão-Ducado sem acesso direto a uma casa de banho

Catarina OSÓRIO

São 495 alojamentos públicos para idosos sem duches individuais e sem acesso direto a uma casa de banho e 271 sem casa de banho privativa. O número foi dado pela própria ministra da Família, Corinne Cahen, numa resposta parlamentar aos partidos Pirata e ADR.

Os deputados Marc Goergen e Fred Keup tinham questionado estes números à responsável pela pasta da Família depois de terem constatado que em algumas ofertas no site servior.lu - empresa pública que gere vários lares em todo o país - não constam por exemplo duches ou casas de banho privativas nos alojamentos individuais.

E Cahen vem confirmar esse mesmo facto. Estes estabelecimentos estão localizados em Niederkorn, Rumelange, Differdange e Vianden, acrescenta ainda a ministra na resposta.

De acordo com as tabelas fornecidas, em Differdange (Thillebierg) por exemplo há 79 alojamentos para idosos sem casa de banho privativa, duche ou mesmo acesso direto a uma casa de banho. Em Niederkorn (Um Lauterbann) são 94 0s alojamentos sem duche ou acesso direto a uma casa de banho. Já em Vianden (Sanatorium) um total de 79 alojamentos também não contam com duche ou mesmo acesso direto a uma casa de banho. Em Rumelange (Roude Fils), há quase 70 alojamentos sem qualquer destas ofertas.

Covid-19. 43% das mortes no Grão-Ducado aconteceram em lares de idosos 346 idosos residentes em lares no Luxemburgo morreram com covid-19 desde o início da pandemia.

O dado ganha particular relevância com a crise pandémica, onde no Grão-Ducado quase metade das mortes aconteceram em lares e onde partilhar uma casa de banho ou duche poderá trazer um risco acrescido de infeção pela covid-19. Já para não falar nas dificuldades que o fator acresce aos idosos com mobilidade reduzida.

Segundo os dados do Executivo, há no total 52 centros integrados e lares de idosos, numa oferta de cerca de 6.000 alojamentos e mais de 6.400 camas individuais.

De acordo com a lei atual citada por Cahen na respostas parlamentar, apenas as residências construídas após 1 de janeiro de 2010 devem estar equipadas com uma casa de banho de pelo menos cinco metros quadrados com duche, WC e lavatório, em centros integrados para pessoas idosas ou lares.

Idosos com pensões abaixo de 3000 euros não conseguem pagar um alojamento

Os idosos com pensões abaixo de 3000 euros líquidos não conseguem pagar um alojamento. O dado é de 2019 e o alerta foi dado pela União dos Consumidores Luxemburgueses (ULC) no mesmo ano.

"Com uma pensão mensal líquida inferior a 3.000 euros em média, as pessoas que vivem em lares de idosos há muito que não podem pagar as despesas mensais. Além disso, certos custos adicionais, tais como lavandaria, telefone, cabeleireiro, etc., não são cobertos pela pensão. Telefone, cabeleireiro, televisão e bebidas têm de ser pagos dos seus próprios bolsos", dizia a ULC em setembro de 2019.

E apesar da existência de um Fundo Nacional de Solidariedade, muitos séniores não se candidatam por simples desconhecimento, lamentou ainda a associação que pedia na altura mais transparência nas taxas de pensões dos lares de idosos, incluindo os custos acessórios.

