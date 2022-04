O caso aconteceu em Trier, na Alemanha, a 30 de março.

Alemanha

Idosa burlada por mulheres que prometeram livrá-la de "bruxaria"

Redação O caso aconteceu em Trier, na Alemanha, a 30 de março. As duas mulheres abordaram a idosa na rua e ter-lhe-ão dito que precisavam de dinheiro e jóias para realizar um “ritual de purificação” para acabar com o “feitiço”, acabando por não lhe devolver os bens referidos.

As duas suspeitas terão interpelado a mulher de 72 anos na rua Fleischstraße, perto do mercado principal de Trier, e afirmaram que ela tinha sido “enfeitiçada” e que, para se livrar da “bruxaria”, seria necessário um “ritual de purificação” com dinheiro e jóias.

Estes itens seriam, depois, devolvidos, segundo as duas mulheres, que roubaram os objetos no valor de milhares de euros, depois de realizarem o ritual que haviam prometido.

As autoridades estão atualmente à procura das duas suspeitas, que falaram com a idosa em russo. Uma delas tem cerca de 50 anos e 1.60cm de altura e a segunda tem cerca de 45 anos e é mais baixa que a primeira.

Ambas são corpulentas e, na altura da burla, envergavam um chapéu de lã, roupa escura e máscara de proteção facial que tapava a boca e o nariz. As mulheres tinham uma aparência cuidada.

A polícia alemã advertiu a população para que se mantenha alerta a este tipo de fraude. Quem tiver informações sobre a identidade ou o paradeiro das suspeitas poderá contactar as autoridades através do 0049-651/9779-2290.

