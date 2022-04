A bactéria foi detetada em nove países europeus, disseram esta terça-feira duas agências de fiscalização europeias.

Identificados 150 casos de salmonela com origem na fábrica da Ferrero em Arlon

AFP A bactéria foi detetada em nove países europeus, disseram esta terça-feira duas agências de fiscalização europeias, atribuindo responsabilidades a uma "unidade de produção belga" alguns dias após o encerramento da fábrica da Ferrero em Arlon.

"A 8 de abril de 2022, 150 casos confirmados e prováveis de Salmonella Typhimurium monofásico tinham sido assinalados", revelaram, em comunicado, a Autoridade Europeia de Segurança Alimentar (EFSA, na sigla inglesa) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC, na sigla inglesa).



Fábrica de chocolates Kinder em Arlon fechada pelas autoridades Está também a ser feita a recolha exaustiva de produtos que "abrange todos os produtos do tipo Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs, Schoko-bons, independentemente dos lotes ou datas de validade".

As duas agências "identificaram os produtos de chocolate fabricados por uma empresa nas suas instalações de produção belgas como a fonte do surto de salmonela", disseram, sem mencionar o nome do gigante italiano da doçaria.



As infeções "ocorreram principalmente em crianças com menos de dez anos" e foram relatadas em nove países europeus: França, Alemanha, Bélgica, Espanha, Irlanda, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos e Suécia.



A salmonelose, causada por uma bactéria chamada salmonela, causa sintomas semelhantes aos da gastroenterite, por vezes agudos: diarreia e cólicas abdominais, febre ligeira e até vómitos. Não foram relatadas mortes nesta fase.



Peritos defendem investigações suplementares

Segundo os peritos europeus, serão necessárias investigações suplementares "para identificar a fonte exata e o momento exato da contaminação", e para analisar "a utilização mais ampla das matérias-primas contaminadas noutras unidades de produção".

Ministério Público belga investiga Ferrero por contaminação de chocolates Kinder A informação foi confirmada pelo Ministério Público da província do Luxemburgo, na Bélgica, à comunicação social local esta segunda. As autoridades belgas já tinham ordenado o encerramento da fábrica de Arlon, responsável por 7% da produção anual da gama Kinder.

A justiça belga abriu uma investigação na segunda-feira para apurar possíveis responsabilidades dentro da fábrica de Arlon.

Na sexta-feira, a agência belga de segurança alimentar (AFSCA) retirou a autorização de produção à Ferrero, criticando-a pela falta de transparência relativamente a um incidente que ocorreu em meados de dezembro de 2021.

Ferrero admitiu "falhas internas" na sexta-feira

Nessa altura, a "S. O typhimurium tinha sido detetada num tanque de leitelho no estabelecimento belga da empresa em questão durante os testes de controlo realizados pela própria", confirmaram a EFSA e o ECDC.

Apesar de terem reforçado os controlos de qualidade e as medidas de higiene, os produtos de chocolate contaminados foram distribuídos na Europa e nos Estados Unidos, levando a Ferrero a admitir "falhas internas" na sexta-feira.

Uma vez estabelecida a relação entre os produtos Kinder e os casos de salmonela no final de março, depois de um alerta por parte das autoridades britânicas, foram lançadas recolhas em vários países europeus e nos Estados Unidos.

Todos os produtos da fábrica de Arlon estão agora afetados, independentemente do seu número de lote ou data de validade, disse a Ferrero.