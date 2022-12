O produto da marca Dom Petroff, à venda no Auchan, foi recolhido pelo DPAP assim que foi detetada a presença da bactéria, mas autoridades alertam para possíveis lotes contaminados.

Alimentação

Identificada presença de Listeria em salmão embalado à venda no Luxemburgo

O produto da marca Dom Petroff, à venda no Auchan, foi recolhido pelo DPAP assim que foi detetada a presença da bactéria, mas autoridades alertam para possíveis lotes contaminados.

A Autoridade Luxemburguesa Veterinária e Alimentar (ALVA) alerta para a presença de Listeria monocytogenes em tártaro de salmão com trufas negras embalado, à venda nos supermercados Auchan.

O produto da marca Dom Petroff foi recolhido pelo DPAP assim que foi detetada a presença da bactéria. Ainda assim, a cadeia de supermercados recomenda aos clientes que tenham comprado determinados lotes (12/12/2022 - N° Lot 2325; 19/12/2022 - N° Lot 2332; 16/01/2023 - N° Lot 2360; 16/01/2023 - N° Lot 2321; 17/01/2023 - N° Lot 2361) para não os consumirem e deitarem fora, garantido o reembolso.

Já as pessoas que tenham consumido o tártaro de salmão fumado com trufa negra dos lotes acima referidos, e que tenham sintomas de febre e/ou dores de cabeça, deverão consultar um médico e mencionar o consumo deste produto e respetivo alerta para a sua contaminação com Listeria.

A Listeria monocytogenes pode causar febre, dores de cabeça e gastroenterite. Em grupos vulneráveis, como pessoas com baixa imunidade, idosos ou crianças pequenas, a bactéria pode manifestar-se através de sintomas neurológicos.

A gastroenterite pode ocorrer ao fim de poucas horas ou até três dias depois do consumo de produtos contaminados, enquanto os sintomas neurológicos podem aparecer cerca de três meses depois.

As mulheres grávidas, bem como pessoas imunodeprimidas e idosas, devem estar particularmente atentas aos sintomas.

A infeção causada pela bactéria - a listeriose - pode também atingir os ossos, as articulações e algumas zonas do peito e abdómen.

Apesar de rara, a listeriose é uma das doenças de origem alimentar mais graves, de acordo com a Organização Mundial da Saúde.

