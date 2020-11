O maior iceberg do mundo pode atingir uma ilha remota no Atlântico Sul, lar de milhares de pinguins, focas e albatrazes que podem deixar de ser capazes de se alimentar adequadamente, alertam os cientistas.

Sociedade 2 min.

Iceberg três vezes maior que o Luxemburgo dirige-se para a ilha Geórgia do Sul

Ana B. Carvalho O maior iceberg do mundo pode atingir uma ilha remota no Atlântico Sul, lar de milhares de pinguins, focas e albatrazes que podem deixar de ser capazes de se alimentar adequadamente, alertam os cientistas.

Um iceberg com uma área aproximadamente três vezes maior que o Luxemburgo dirige-se para a ilha sub-Antártica da Geórgia do Sul, o que tem preocupado os especialistas com a possibilidade de este poder vir a bloquear a vida selvagem das suas fontes alimentares e ameaçar o ecossistema da ilha.



O aquecimento global acelerou a estagnação dos icebergues da Antártida, com consequências potencialmente devastadoras para a abundante vida selvagem na ilha britânica da Geórgia do Sul.

O iceberg, conhecido como A68a, estava a cerca de 400 quilómetros na passada quarta-feira, da costa da ilha britânica da Geórgia do Sul, segundo o British Antarctic Survey.

Cientistas preocupados. O mar da Sibéria ainda não congelou em pleno final de outubro "É mais frustrante do que chocante. Isto tem sido previsto há muito tempo, mas tem havido pouca resposta substancial por parte dos decisores", diz Stefan Hendricks, especialista em física do gelo marinho do Instituto Alfred Wegener, na Alemanha.

Segundo os cientistas da região, é provável que o iceberg venha a encalhar perto da ilha. O que poderá perturbar parte do ecossistema da Geórgia do Sul, afetando algumas das áreas e caminhos que os animais, tais como focas e pinguins, viajam para caçar e recolher alimentos.

Ao seu ritmo atual de deriva, serão necessários 20 a 30 dias para alcançar as águas pouco profundas em redor das ilhas. A 160 quilómetros de comprimento e 48 quilómetros de largura, mas a menos de 200 metros de profundidade, o mega-iceberg pode aproximar-se perigosamente da costa. "A probabilidade de colisão é de 50/50", disse Andrew Fleming, do British Antarctic Survey, à AFP.

Vários milhares de pinguins vivem na ilha, juntamente com corais, focas e albatrozes. Se o iceberg encalhar perto da ilha, poderá afetar a capacidade dos animais adultoss alimentarem as suas crias, ameaçando a sua sobrevivência.

"O número de pinguins e focas poderia ser grandemente reduzido", diz Geraint Tarling do British Antarctic Survey. O iceberg poderia também perturbar o ecossistema do fundo marinho, o que poderá levar décadas ou mesmo séculos a recuperar. O carbono retido nestes organismos poderá ser libertado no oceano e na atmosfera, acrescentando às emissões de CO2 causadas pelas atividades humanas, explicam os investigadores à AFP. Além disso, "este iceberg acumulou ao longo de centenas de anos muitos nutrientes e poeira, que estão gradualmente a ser libertados e a fertilizar os oceanos", acrescenta Geraint Tarling.

Há ainda esperança que a trajetória do icebergue possa mudar e afastar-se da ilha, uma vez que está a seguir a corrente oceânica mais forte, onde as águas não são interrompidas pelos continentes. Isto significa que o icebergue poderia navegar facilmente para lá da ilha, mas está tudo dependente do percurso que a natureza fizer.

É imprevisível o que poderá acontecer se o iceberg encalhar perto da Geórgia do Sul, disse M Jackson, um glaciólogo que é explorador da National Geographic Society ao New York Times. "Tais episódios não são inéditos, mas normalmente é-lhes dada maior atenção quando representam uma ameaça para as pessoas", disse.

Dentro da imprevisibilidade levantam-se diferentes hipóteses. Alguns peritos prevêem ainda que a massa de gelo gigante acabe por se partir em grandes pedaços como resultado das fortes correntes em que se dirige.

A Antártida Ocidental é uma das regiões do mundo que mais rapidamente aquece, devido às alterações climáticas globais causadas pelas atividades humanas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.