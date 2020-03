O crescente debate sobre os perigos do desenvolvimento da inteligência artificial levou o Papa Francisco a promover um acordo que proteja a sociedade do mau uso da inteligência artificial

IBM e Microsoft subscrevem acordo ético com Vaticano sobre inteligência artificial

As preocupações do Papa Francisco com os limites éticos ao desenvolvimento da inteligência artificial (IA) levou o Vaticano a assinar um documento com a Microsoft e a IBM que pode ser entendido como um tratado entre as empresas e a Santa Sé para que as tecnologia de IA sejam adequadas para proteger a evolução humana.

De acordo com a Reuters, o documento, que conta com o selo e o patrocínio papal no Vaticano, defende que a inteligência artificial seja desenvolvida de forma a respeitar a privacidade humana, trabalhar de forma confiável e constante e, acima de tudo, promover a imparcialidade no seu funcionamento. “[A IA] deve ter em conta as necessidades de todos os seres humanos e operar de forma transparente”, diz um trecho do texto.

Este “juramento”, para já, ainda não conta com o posicionamento de outras empresas que atuam neste mercado, mas aparece num momento de crescente debate sobre o uso da IA no quotidiano. Nos Estados Unidos, alguns estados usam a tecnologia de reconhecimento facial para a segurança pública e já há empresas que recorrem a algoritmos para selecionar e excluir candidatos para ofertas de trabalho.

Segundo o Vaticano, são exemplos em que o mau uso da inteligência artificial pode trazer malefícios em vez de beneficiar o ser humano. “Essa assimetria, onde alguns poucos sabem tudo sobre nós, ao mesmo tempo que nós não sabemos nada sobre eles, anula o pensamento crítico e o exercício consciente da liberdade. As desigualdades expandem-se muito; o conhecimento e a riqueza acumulam-se nas mãos de poucos, com graves riscos para as sociedades democráticas”, afirmou o Papa Francisco.

Enquanto a IBM e a Microsoft já mostraram apoio ao documento, ainda não se sabe como é que vão implementar estas políticas de transparência nos seus desenvolvimentos tecnológicos. Para além do acordo subscrito pelas duas empresas, o Vaticano ainda considera a possibilidade de emitir um documento papal de princípios éticos da inteligência artificial.

