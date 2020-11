Primeiro ensaio com passageiros da empresa Virgin Hyperloop, no deserto do Nevada (EUA), foi um sucesso.

Hyperloop. O "comboio do futuro" já transportou passageiros

A empresa americana Virgin Hyperloop (do multimilionário inglês Richard Branson) anunciou na segunda-feira o sucesso do primeiro ensaio de transporte de passageiros no deserto do Nevada, EUA, a bordo de um comboio supersónico. Mas não se pense que foi uma multidão. O comboio transportou dois passageiros, empregados da empresa, que viajaram no domingo passado numa pista de testes, ao longo de 500 metros e 15 segundos. De acordo com a empresa a estrutura atingiu os 172 km/h.

O sistema Hyperloop, que a Virgin não é a única a desenvolver, funciona através de levitação em que as carruagens são uma espécie de cápsulas ("pods", em inglês) e poderá superar a velocidade do som, atingindo entre 1.000 a 1.200 km/h. "Não lhe posso dizer quantas vezes já ouvi, "o hiperloop é seguro?" Graças a este ensaio de passageiros, respondemos com sucesso a essa pergunta", disse Jay Walder, CEO da Virgin Hyperloop.

O conceito Hyperloop foi lançado em 2013 pelo bilionário Elon Musk, fundador da fabricante de automóveis elétricos Tesla e da empresa espacial SpaceX. Mas outras empresas apressaram-se a testar a tecnologia, nomeadamente a Virgin, a American Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT ou HTT) e a canadiana TransPod. A Virgin Hyperloop foi fundada em 2014 em Los Angeles, e comprada em 2017 pelo multimilionário britânico Richard Branson.

Os caminhos de ferro franceses (SNCF) e o operador portuário Emirati DP World estão também entre os acionistas. O objetivo da empresa é colocar o comboio em funcionamento "ainda durante a década de 2020".

