Governo húngaro tem dificultado o aborto de forma informal, acusam ativistas.

Hungria. Grávidas obrigadas a ouvir batimento cardíaco do feto antes do aborto

Ana Patrícia CARDOSO É a primeira vez que o Governo de Viktor Orbán faz alterações à lei do aborto, apesar de, na última década, ter vindo a promover a implementação de políticas conservadoras no país.

O governo da Hungria assinou um novo decreto na segunda-feira, 12, que altera a lei em relação ao aborto, aprovada em 1992. De acordo com a nova alteração, a partir de 15 de setembro todas as mulheres que pretendam fazer a interrupção voluntária da gravidez são obrigadas a ouvir o batimento cardíaco do feto antes de dar o 'sim' final que consente a realização do procedimento médico.

A equipa médica passa a ser obrigada a apresentar às grávidas uma "indicação claramente identificável de sinais vitais do feto" antes de avançar com o procedimento. "Cerca de dois terços dos húngaros associam o início da vida da criança ao primeiro batimento cardíaco", afirmou o ministro do Interior da Hungria, Gergely Gulyás, citado pelo jornal The Guardian.

A líder da oposição, Dora Duro, do partido de extrema-direita Our Homeland Movement, mostrou-se satisfeita por o Governo ter levado avante a proposta apresentada pelo seu partido. Duro disse que este decreto representa um passo em direção à "proteção de todos fetos desde a conceção".

É a primeira vez que o Governo de Viktor Orbán faz alterações à lei do aborto, apesar de, na última década, ter vindo a promover a implementação de políticas conservadoras no país, centradas na importância dos valores familiares.

"Na Hungria, o aborto é amplamente aceite na sociedade. Estatisticamente, dois terços dos húngaros não gostariam de ver mais restrições ao aborto. Por isso, o Governo não pode proibir o procedimento de um dia para o outro. No entanto, dar um conjunto de pequenos passos rumo à restrição passa mais facilmente", lamentou ao The Guardian a ativista Noá Nógradí, da associação húngara Patent.

Nógradí disse ainda que o Governo húngaro tem dificultado o aborto de forma informal, criando obstáculos ao agendamento das sessões nos serviços sociais e ao incentivar "uma maior agressividade dos técnicos nessas sessões".

A legislação húngara relativamente ao aborto, que data da década de 1990, permite a realização do aborto até às 12 semanas da gravidez se existirem motivos médicos ou sociais que o justifiquem, ou em qualquer momento da gravidez se o feto não for viável.

