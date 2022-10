Após anos de discussões, foi escolhida uma parcela de terreno e foi dado um acordo de princípio pelo conselho municipal.

Hesperange

Howald vai ter cemitério florestal

O município de Hesperange tem discutido a possibilidade de ter um cemitério florestal há vários anos e parece que o projeto está mais perto de acontecer. O projeto está incluído na declaração do conselho de vereadores liderado pelo burgomestre Marc Lies (CSV). "Esperamos agora tê-lo em breve", explica a vereadora responsável Diane Adehm (CSV).

O novo lugar vai ser construído atrás do edifício dos escuteiros. Foto: Marc Wilwert/Luxemburger Wort

No final de setembro, o conselho municipal deu o 'sim' à instalação do cemitério florestal em Howald, proposta adotada com três abstenções do Déi Greng (Os Verdes). O partido tinha dito há um ano que preferia ver o cemitério em Itzig.



Agora, o conceito sanitário tem de ser discutido pelas autoridades da Saúde. Posteriormente, a Administração das Florestas receberá o dossier para avaliação.

O local atualmente previsto perto do cemitério de Howald tinha sido referido no início das discussões há três ou quatro anos. E foi proposto porque Hesperange queria unir forças com Contern para criar um cemitério deste género.

Mas na altura a primeira parcela de terra não era adequada. E a proposta dos responsáveis de Contern de mudar o lugar para Oetrange não era viável para os habitantes de Hesperange, devido à distância. E foi aí que a localização em Howald começou a ser pensada. "Já existem aqui instalações, tais como a morgue, lugares de estacionamento e casas de banho", explica Diane Adehm.

Em 2010, o primeiro cemitério florestal do Grão-Ducado foi estabelecido no município de Betzdorf em Roodt-sur-Syre. Desde então, muitos municípios têm seguido o exemplo, incluindo a capital, Esch-sur-Alzette, Differdange, Bissen e Junglinster.



Cada árvore memorial poderá ter até 10 placas

Há várias diretrizes da Administração responsável na instalação de projetos deste tipo. Por exemplo, o local deve ser plano e de fácil acesso e a área ideal deverá rondar os cinco hectares. A floresta deve ser constituída principalmente por carvalhos entre 80-120 anos ou faias entre os 50-80 anos de idade.

Os falecidos devem ainda ser cremados. Podem ser colocadas até dez placas numa chamada árvore memorial. Mas as árvores também podem ser vendidas inteiramente a famílias individuais.

Administração da Natureza vetou projeto inicialmente

O projeto chegou também a ser vetado pela Administração da Natureza. A floresta de Howald era considerada uma área recreativa local e demasiado recente para acolher um cemitério florestal.

O conselho comuna ainda tentou encontrar uma solução em Itzig. "Tínhamos encontrado um local, mas não estávamos satisfeitos. Não existiam infraestruturas. Era preciso fazer uma longa caminhada até ao cemitério florestal. No entanto, tínhamos solicitado uma licença, que obtivémos", diz Adehm.

Mas uma mudança de cargos na Administração das Florestas voltou a colocar Howald como a solução mais viável, que deu o seu acordo em julho passado. Mas haverá regras.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

