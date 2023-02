No entanto, os casos de gripe aumentaram mais que os de covid-19.

Pandemia

Hospitalizações por covid-19 duplicaram na última semana

Ana TOMÁS Casos de gripe aumentaram mais que os de covid-19, mas nos hospitais os internamentos com doentes infetados com o vírus SARS-CoV-2 subiram para mais do dobro.

Na última semana, o número de internamentos de doentes covid-19 no Luxemburgo aumentou para mais do dobro, face à semana anterior.

De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, foram admitidos 13 novos doentes, na unidade de cuidados normais entre 6 e 12 de fevereiro, por comparação com cinco na semana precedente. A média dos doentes internados fixou-se nos 65 anos.

Na unidade de cuidados intensivos, estavam dois doentes internados.

Entre 6 a 12 de fevereiro foram registadas duas vítimas mortais devido à covid-19, com a média de idades das vítimas a rondar os 86 anos.



Mais casos de gripe do que de covid-19

Os casos de gripe e de covid-19 também subiram na última semana. De 6 a 12 de fevereiro o número de pessoas que testaram positivo para o vírus SARS-CoV-2 subiu de 835 para 908, um aumento de 8,7%.

Já no que se refere aos números da gripe comunicados pelos laboratórios, há uma subida de 211 para 237 casos, o que corresponde a mais 12,3% face à semana anterior, refere a análise retrospetiva do Ministério da Saúde.



Nos casos de covid-19, metade (50%) corresponderam a reinfeções, uma proporção semelhante à da semana passada.

Sublinhagem XBB.1.5 já representa 30% dos casos de covid-19

A variante Omicron BQ.1 do vírus SARS-CoV-2 continua a ser a mais frequente no Luxemburgo, representando 42,7% na última amostra analisada pelo Laboratório Nacional de Saúde.

Mas a prevalência da variante recombinante XBB.1.5 está a aumentar e já representa 29,8% dos casos sequenciados - na semana anterior a análise apontava para 18,4%.

Na semana entre 6 e 12 de fevereiro, foram ainda administradas 320 doses de vacinas contra a covid-19, a maioria das quais (261) referentes à segunda dose de reforço. A 13 de fevereiro de 2023 o número de vacinas administradas no Luxemburgo totalizava 1.293.101.

No país, há atualmente 487.960 pessoas com o programa de vacinação completo, o que corresponde a uma taxa de vacinação de 79% da população elegível (com mais de 5 anos de idade).

