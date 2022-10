A sondagem mostra que os pacientes foram responsáveis por alguns dos incidentes, cuja frequência aumentou durante a pandemia.

Saúde

Hospitais Robert Schuman. 40% dos enfermeiros vítimas de agressão física ou verbal

Diana ALVES A sondagem mostra que os pacientes foram responsáveis por alguns dos incidentes, cuja frequência aumentou durante a pandemia.

Cerca de 40% dos enfermeiros dos Hospitais Robert Schuman (HRS) foram vítimas de agressões físicas ou verbais no ano passado, no local de trabalho. É o que revela uma sondagem interna, citada pela edição inglesa da RTL.

A sondagem mostra que os pacientes foram responsáveis por alguns dos incidentes, cuja frequência aumentou durante a pandemia.

Maioria dos enfermeiros pondera abandonar profissão Dois terços dos enfermeiros são recrutados no estrangeiro, sendo que 42% dos trabalhadores estarão reformados até 2034.

Para contornar o problema, a direção dos HRS organizam atualmente jornadas de sensibilização sobre violência no local de trabalho, para discutir sobre as formas mais adequadas para reagir a este tipo de incidente. A última iniciativa do género teve lugar na semana passada contando com a participação de psicólogos e especialistas internacionais na matéria.

De acordo com um desses especialistas, citado pela RTL, os serviços de urgência e psiquiatria são particularmente afetados por episódios de violência.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.