O emprego no ramo, um dos mais afetados pela crise sanitária, cresceu 8% no primeiro semestre deste ano face a igual período de 2021.

Trabalho

Horeca com quase tantos trabalhadores como antes da covid-19

Diana ALVES O emprego no ramo, um dos mais afetados pela crise sanitária, cresceu 8% no primeiro semestre deste ano face a igual período de 2021.

O setor da Horeca está a recuperar. Segundo o mais recente boletim de conjuntura do Instituto Nacional de Estatística (Statec), hotéis, cafés e restaurantes têm novamente quase tantos trabalhadores como antes da pandemia da covid-19.

O Statec indica que o levantamento das restrições permitiu uma “retoma excecional” no início de 2022. O emprego no ramo, um dos mais afetados pela crise sanitária, cresceu 8% no primeiro semestre deste ano face a igual período de 2021. Paralelamente, o número de desempregados oriundos do setor, inscritos no centro de emprego, continuou a baixar.

Em junho, eram 1.300, menos mil do que em outubro de 2020. Por sua vez, a taxa de vagas por preencher aumentou, atingindo os 3,7% no segundo trimestre deste ano, contra os 2,2% antes da crise, no primeiro trimestre de 2020.

Apesar de o setor dos hotéis, cafés e restaurantes estar a recuperar, o emprego continua ligeiramente abaixo dos níveis pré-pandemia. O segmento mais problemático é o da hotelaria e alojamento onde o emprego continua 6% abaixo do nível de fevereiro de 2020.

Note-se que, segundo gabinete de estatísticas, o emprego na Horeca equivale a cerca de 5% do emprego total no país.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.