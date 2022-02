Por causa do surto de casos, também a nomeação do próximo Chefe do Executivo de Hong Kong, inicialmente prevista para finais de março, foi adiada para 8 de maio.

Covid-19

Hong Kong vai testar todos os 7,5 milhões de habitantes

AFP Por causa do surto de casos, também a nomeação do próximo Chefe do Executivo de Hong Kong, inicialmente prevista para finais de março, foi adiada para 8 de maio.

As autoridades de Hong Kong, perante o pior surto de covid-19 em dois anos, anunciaram na sexta-feira que todos os 7,5 milhões de habitantes da cidade seriam submetidos a testes obrigatórios de despiste do vírus.

"Uma das medidas que estamos a preparar - e a preparar muito seriamente - é o teste universal obrigatório. Assim, vamos testar toda a gente em Hong Kong", disse a Chefe do Executivo Carrie Lam numa conferência de imprensa, referindo-se a uma "situação crítica" na cidade.

Os testes em massa são comuns na China continental, onde as autoridades defendem uma política de "covid zero", que também já obrigou cidades inteiras a confinar. No início desta semana, o Presidente chinês Xi Jinping exortou Hong Kong a tomar "todas as medidas necessárias" para controlar a pandemia.

No início de fevereiro, as autoridades reforçaram as regras de distanciamento e reuniões com mais de duas pessoas são proibidas em locais públicos.

Hong Kong registou pouco mais de 12 mil casos de Covid-19 nos primeiros dois anos da pandemia. Mas este grande centro financeiro global enfrenta agora um aumento exponencial do vírus, ligado à variante altamente contagiosa Omicron, que está a minar a política local "covid zero".

Só na sexta-feira, foram comunicados mais de 11 mil novos casos e o sistema de saúde de Hong Kong ficou completamente sobrecarregado. Sem quartos disponíveis, dezenas de pacientes tiveram de esperar horas em camas ou em cadeiras de plástico fora dos hospitais.

Carrie Lam anunciou também que a nomeação do próximo Chefe do Executivo de Hong Kong, inicialmente prevista para finais de março, foi adiada para 8 de maio.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.