Milhares de hamsters abatidos em Hong Kong devido a surto de covid-19

Hong Kong vai abater quase dois mil hamsters depois de alguns deles terem dado positivo para o coronavírus, anunciaram as autoridades esta terça-feira.

AFP Hong Kong vai abater quase dois mil hamsters depois de alguns deles terem dado positivo para o coronavírus, anunciaram as autoridades esta terça-feira.

O abate foi confirmado após o aparecimento de casos de covid-19 em 11 hamsters, numa loja de animais de estimação.



A ministra da Saúde de Hong Kong, Sophia Chan, afirmou em conferência de imprensa que é necessário proteger a população, depois de um empregado e um cliente que estiveram em contacto com os animais, terem testado positivo. "A nível internacional, não há provas de que os animais estejam a transmitir o coronavírus aos humanos, mas tomaremos medidas de precaução contra qualquer vetor de transmissão", disse Chan.

Rastreio em larga escala

As autoridades acreditam que os animais foram importados dos Países Baixos e pediram a qualquer comprador de hamsters, após 22 de dezembro, que os devolvam para serem abatidos.

Quase 1.000 animais da loja Little Boss, que foi fechada na terça-feira, e o seu armazém estão já para abate, juntamente com cerca de outros 1.000 hamsters de uma dúzia de lojas de animais de estimação em Hong Kong.

As 150 pessoas que frequentaram e 20 empregados do armazém estão a ser reencaminhados para quarentena.

A importação de pequenos animais também foi suspensa, acrescentaram as autoridades. "As pessoas devem evitar abraçar os seus animais de estimação e devem manter as suas casas limpas", exortou o diretor dos serviços agrícolas Leung Siu-fai. "Eles não devem abandonar os seus animais de estimação na rua em nenhuma circunstância.





