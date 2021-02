A vítima terá sido atraída para um descampado pelo suspeito e uma jovem de 12 anos.

Homicídio de rapaz de 13 anos choca a Alemanha. Suspeito tem 14

Redação

O corpo de um rapaz de 13 anos foi encontrado num campo aberto em Sinsheim-Eschelbach, Alemanha. Segundo a polícia local, trata-se de um homicídio e a suspeita é um jovem de 14 anos, encontrado ao lado do corpo, coberto de sangue e com uma faca de cozinha na mão. O suspeito foi detido e está sob custódia.

Ao que tudo indica, o motivo terá sido ciúme. Uma rapariga de 12 anos também estava no local do crime e, de acordo com o Wort, os três terão caminhado juntos para o campo aberto e terá ocorrido uma breve discussão antes da morte. O envolvimento da jovem também está a ser investigado pelo Ministério Público.

A vítima e o suspeito têm antecedentes de migração turca e ambos têm dupla cidadania. O jovem de 14 anos já tinha sido sinalizado pelas autoridades, no inal do ano passado, por ter esfaqueado um outro rapaz, durante o período escolar, nas proximidades de Östringen. A vítima ficou gravemente ferida. Na altura, não tinha idade legal para ser acusado.



Neste caso, o Ministério Público emitiu um mandato de prisão para o suspeito. De acordo com a lei alemã, os jovens entre 14 e 17 anos têm "idade legal limitada" e a Lei dos Tribunais de Jovens (JGG) se aplica-se aqui. O jovem só é responsável perante o direito penal se "no momento do ato, estiver suficientemente maduro de acordo com seu desenvolvimento moral e intelectual para ver o delito no ato e agir de acordo com essa perceção". Portanto, quem ainda está no nível de uma criança não pode ser punido. Esta avaliação será feita por um profissional.

























