Iniciativa

Homenagem a Diana Santos em Athus. "É por ela e por todas as mulheres"

Tiago RODRIGUES Perto de 100 pessoas juntaram-se num parque para largar balões e ouvir as músicas que Diana cantava.

Foi numa tarde solarenga, neste sábado quente de outono, que dezenas pessoas se juntaram para prestar uma homenagem a Diana Santos, a portuguesa de 40 anos que foi encontrada morta em Mont-Saint-Martin, comuna francesa junto à fronteira com o Luxemburgo, no dia 19 de setembro. Pelas 16 horas, já um grupo se encontrava no parque junto à biblioteca de Athus, bairro da cidade de Aubange, na Bélgica, onde Diana viveu durante cerca de três anos.

Muitos dos participantes estavam vestidos de branco, como pediam as organizadoras da iniciativa. Águeda Martins e Stéphie Pereira estavam junto a uma mesa do parque, a encher os balões brancos e amarelos com umas pequenas botijas de hélio. Decidiram organizar a marcha branca no dia em que souberam que o corpo encontrado era o de Diana. “Pensamos logo em fazer uma homenagem. Queríamos fazer no aniversário dela, no dia 17, mas como calhava durante a semana não dava. O dia mais próximo era hoje”, explica Águeda.

As organizadoras da iniciativa, vestidas de branco: Stéphie Pereira, Fernanda Magalhães e Águeda Martins (da esquerda para a direita). Foto: Gilles Kayser

As responsáveis pela iniciativa, que vestiam uma camisola branca com uma fotografia da Diana, contam que a conheceram do café onde ela trabalhava em Athus. Gostavam de a ouvir cantar no karaoke. “Tinha uma voz lindíssima. Criamos uma pequena ligação. Quando nos víamos, fazíamos a festa. Era uma pessoa agradável e simpática. Sempre com um sorriso na cara. Era essa a força dela”, recorda Stéphie. Quando soube da notícia da morte da amiga, não quis acreditar que era ela. “Disse logo que tínhamos de organizar uma homenagem”.

A ideia inicial era fazer uma marcha desde a casa onde Diana morou naquela cidade até àquele parque, mas não conseguiram a autorização. “Para a marcha precisávamos de ter a polícia connosco e a comuna não autorizou. Só podemos fazer a largada dos balões”, lamenta Águeda. Perto de 100 pessoas, incluindo algumas crianças e adolescentes, juntaram-se no parque para participar. “A maior parte são conhecidos, porque a família da Diana está em Portugal. Também há pessoas que não a conheciam, mas que quiseram prestar uma homenagem”, acrescenta Stéphie, que esperava “pelo menos 200 ou 300” participantes. “Porque ela não era só conhecida aqui. Também trabalhou em Esch e em Pétange. Aqui toda a gente conhece a Diana”.

As organizadoras distribuíram folhas com as letras das músicas que a Diana gostava de cantar. Pelas 16h20, ligaram uma pequena coluna de som. Anunciavam com um microfone que se ia ouvir a canção “Cabana Junto à Praia”, de José Cid. Numa roda, os participantes cantaram juntos, abraçados e emocionados, recordando a mulher que conheciam. O momento era emotivo. Logo a seguir, ouviu-se “Que Deus Te Guarde”, de Maria Lisboa. A letra, que tão bem descrevia o sentimento daquelas pessoas, fez derramar algumas lágrimas.

A última música era uma gravação de Diana a cantar a “Canção do Mar”, de Dulce Pontes. Foi nesse momento que os participantes se juntaram para a largada das dezenas de balões. Enquanto olhavam para o céu, a ver aqueles pontos brancos e amarelos a tornarem-se cada vez mais pequenos, a voz de Diana entoava por todo o parque. Quando a música parou, todas as pessoas bateram palmas numa última ovação à amiga que partiu.

Selma Miranda, que trabalha num café, também conhecia a Diana. Diz que aquela homenagem foi também uma forma de alertar para a violência contra as mulheres. “Estamos todos aqui reunidos não só pela pessoa, mas pela mulher. É por ela e por todas as mulheres que sofrem estes crimes. Foi um ato muito bárbaro, nem há palavras para o que se passou… Até gostava que o parque estivesse cheio. Para as pessoas abrirem os olhos. A humanidade está estragada”, lamenta, lembrando a Diana como uma “pessoa que gostava de viver, alegre e extrovertida”, que cantava muito bem.

Selma Miranda recorda Diana como uma "pessoa que gostava de viver, alegre e extrovertida". Foto: Gilles Kayser

Outra das participantes, Fernanda Magalhães, que também ajudou na organização da iniciativa, conta que conheceu a Diana no café. “Começou a cantar e despertou-nos o interesse de ouvir uma voz assim como já não se ouvia há tanto tempo. Ela cantava qualquer coisa”, garante, lembrando que uma vez a amiga até lhe dedicou duas músicas. “Era uma pessoa simples, animada, alegre. Era fácil de gostar dela. Eramos amigas, sentávamo-nos na mesma mesa. Na última vez que falamos por mensagem, disse-me que estava bem”.

Pelas 16h45, as pessoas começavam a dispersar. O parque ia ficando mais vazio. Os balões já se haviam perdido no profundo azul do céu. A homenagem foi feita. As preces foram ouvidas: “Descansa em paz, Diana”.

