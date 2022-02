O turco está em isolamento desde novembro de 2020.

Homem testa positivo 78 vezes e está em isolamento há mais de um ano

Será difícil imaginar o pesadelo que vive Muzaffer Kayasan há mais de um ano. Atualmente, a maior parte das pessoas com teste positivo à covid-19 terá de estar em isolamento durante setes dias, seguindo depois com a sua vida normal. Não é o caso de Kayasan.

Este turco de 56 anos está infetado com covid-19 desde novembro de 2020, permanecendo em isolamento desde então. Kayasan fez até à data 78 testes e todos com o mesmo resultado: positivo.

São 14 meses sem conseguir livrar-se do vírus e a travar ainda mais uma batalha: a leucemia. "Quando se pergunta aos cientistas e médicos, eles dizem que o meu sistema imunitário está enfraquecido porque tenho leucemia". Com a imunidade reduzida devido à doença, a covid-19 não é eliminada do sangue.

Kayasan pediu recentemente às autoridades turcas que o libertem do isolamento, mas ainda não obteve resposta.



A vida do turco levou um revés. "Não posso abraçar a minha família, não posso falar com ninguém. Não resta nada da minha vida social, da minha vida familiar. A covid-19 acabou com a minha" desespera Kayasan citado pela RTL.

Por enquanto, só a mulher e o filho estão autorizados visitar Muzzafer e os seus testes têm dado sempre negativos.



Apesar de não ter sintomas, a doença continua presente no corpo do Muzzafer, segundo os cientistas. E há ainda outra questão. Numa altura em que a taxa de vacinação global começa a atingir valores significativos, o turco não consegue estar apto para a imunização. "Falo com o médico e ele diz-me que por ter covid-19 não posso receber uma dose da vacina. Não sei quando vai acontecer".

