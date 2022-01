Caso aconteceu num voo entre Joanesburgo a Amesterdão, a uma distância de cerca de 9.000 quilómetros. O homem foi hospitalizado mas está estável.

Insólito

Homem sobrevive a viagem de 11 horas em trem de aterragem de avião da Cargolux

Um homem sobreviveu a uma viagem de 11 horas num trem de aterragem de um avião da companhia aérea de carga Cargolux Itália (joint-venture entre a empresa luxemburguesa e investidores italianos). O avião fez a rota Joanesburgo - Amesterdão, uma viagem de cerca de 9.000 quilómetros e 11 horas.

Segundo a Polícia Militar Real dos Países Baixos este domingo, o homem foi hospitalizado com hipotermia mas o seu estado de saúde era estável. "O homem foi encontrado vivo na parte da frente do avião e foi levado para o hospital num estado estável", disse à AFP Joanne Helmonds, porta-voz do organismo. A mesma fonte considerou "bastante notável que o homem ainda esteja vivo".

Não foi dada qualquer informação sobre a nacionalidade e idade do homem. As autoridades acreditam que este terá escorregado a bordo do avião antes do aparelho deixar o aeroporto. Os voos entre as duas cidades têm uma duração média de 11 horas.

Sobre a possibilidade do indivíduo ser um passageiro clandestino, a porta-voz da polícia holandesa considerou esta possibilidade muito baixa, referindo que tentativas anteriores tinham envolvido pessoas da Nigéria e do Quénia.

Mas segundo alguns media holandeses, o avião da Cargolux tinha aterrado no antes no Quénia, não estando ainda totalmente claro onde é que o homem entrou no trem de aterragem.

No ano passado, as autoridades holandesas descobriram o corpo de um homem nigeriano no trem de aterragem de um avião que tinha aterrado no aeroporto de Schipol, na capital do país.





