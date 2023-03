O caso aconteceu em 2021 em Bereldange, no centro do Luxemburgo. Arguido vai ter de cumprir pena de 12 anos.

Violência doméstica. Homem que empurrou mulher da janela condenado a prisão

O Tribunal Distrital do Luxemburgo decretou, na quinta-feira, uma pena de prisão de 12 anos para o homem de 57 anos acusado de atirar a mulher pela janela durante uma discussão, deixando-a confinada a uma cadeira de rodas.

Disputa familiar acaba em hospitalização e detenção em Bereldange Foi um domingo que acabou mal para uma família de Bereldange. Uma mulher sofreu ferimentos graves ao ponto de necessitar de cuidados médicos no hospital. Um homem de 56 anos foi detido.

O caso ocorreu em maio de 2021, em Bereldange, no centro do Luxemburgo. Segundo a polícia grã-ducal, o homem admitiu ter agredido a vítima, além de ter ameaçado com uma faca por suspeitar da sua infidelidade, mas negou tê-la empurrado da janela do primeiro andar.

Segundo a sua versão, a mulher terá saltado sozinha por querer tirar a sua própria vida, acabando por ficar paraplégica.

Além da pena de prisão, o arguido foi condenado a pagar uma multa de 5.000 euros, mais uma indemnização de 70.000 euros à vítima e aos seus filhos. O tribunal deixou cair a acusação de homicídio involuntário.

Ambas as partes têm 40 dias para recorrer do veredito.

