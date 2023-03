Detenção aconteceu no dia 25 de fevereiro, na cidade de Albufeira, durante uma ação de patrulhamento.

Homem procurado por roubo no Luxemburgo detido no Algarve

Henrique DE BURGO Detenção aconteceu no dia 25 de fevereiro, na cidade de Albufeira, durante uma ação de patrulhamento.

A GNR de Faro deteve um homem de 25 anos, procurado pelas autoridades do Luxemburgo por roubo com arma de fogo. Segundo um comunicado divulgado esta terça-feira pela GNR, a detenção aconteceu no dia 25 de fevereiro, na cidade de Albufeira, durante uma ação de patrulhamento.

Os militares da Guarda Nacional Republicana detetaram um comportamento suspeito do indivíduo, levando à sua abordagem na via pública. Durante a revista pessoal, foram encontradas uma arma branca, dois "passa montanha" e um telemóvel.

Depois do cruzamento de dados, os militares descobriram que o homem de 25 anos tinha pendente um mandado de detenção internacional com extradição para o Luxemburgo, pelo crime de roubo com recurso a arma de fogo, praticado no Grão-Ducado.

O fugitivo ficou detido em prisão preventiva, na segunda-feira, por ordem do Tribunal Judicial de Évora.



