Jean-Michel Corvisier foi visto pela última vez a caminhar junto da antiga fábrica da SKTB em Gorcy, perto de Longwy. As autoridades francesas já lançaram um apelo à população para tentar localizá-lo.

Homem de 52 anos desaparecido desde quinta-feira

Um homem com 52 anos está desaparecido desde quinta-feira. De acordo com as autoridades francesas, a última vez que foi visto, por volta das 9 da manhã, estava a caminhar perto de uma velha fábrica em Gorcy. Jean-Michel Corvisier estava "vestido com um casaco de ganga, calças de ganga, um par de ténis e com uma mochila", de acordo com os gendarmes da brigada territorial de Longuyon.

Segundo a imprensa francesa, o homem está habituado a caminhar na floresta, antes de regressar a casa à tarde. Tem cerca de 1,85 m de altura, com cabelo encaracolado.

Qualquer pessoa que o tenha visto ou que tenha informações sobre ele está convidada a contactar os gendarmes de Longuyon pelo telefone 03 82 26 50 03.

